  1. استانها
  2. یزد
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۱

امان اللهی:

تامین 100 درصدی امنیت حوزه های انتخابیه یزد/ بسیج به کمک نیروی انتظامی می‌آید

تامین 100 درصدی امنیت حوزه های انتخابیه یزد/ بسیج به کمک نیروی انتظامی می‌آید

یزد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان یزد گفت: نیروی انتظامی با همکاری بسیج امنیت حوزه های انتخابیه یزد را به طور کامل تامین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر امان اللهی اظهار داشت: پلیس آمادگی 100 درصدی برای حفظ امنیت انتخابات در یزد را دارد.

وی تامین نظم و امنیت را یکی از اصلی ‌ترین و مهمترین وظایف ناجا بیان کرد و حفاظت از نظم و امنیت حوزه ‌های رای گیری و صندوق ‌های اخذ رای را از ماموریت ‌های اصلی پلیس دانست.

وی یادآور شد: در این زمینه تمام تهدیدات احتمالی در رصد نیروی انتظامی است و پلیس در آمادگی کامل به سر می‌برد و در این راستا بر خود می‌ بالیم که به برکت این نظام مقدس از پایگاه قوی اجتماعی و مردمی نیز برخوردار هستیم.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: در کنار نیروی انتظامی، برادران متدین و سلحشور بسیج نیز در تامین نظم و امنیت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ما همکاری خواهند کرد بر همین اساس تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات آرام و امن اندیشیده شده است و برای هر حادثه و واقعه احتمالی در حوزه‌ های انتخاباتی آمادگی کامل وجود دارد.

امان ‌اللهی افزود: بنابراین نامزدهای انتخاباتی نیز باید با سعه صدر و هوشیاری به تشریح برنامه ‌های خود پرداخته و از تخریب یکدیگر پرهیز کنند و با تبلیغات شایسته و در خور شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی، زمینه حضور با نشاط و حداکثری مردم متدین استان را فراهم کنند.

کد مطلب 1545603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها