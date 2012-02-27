به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر امان اللهی اظهار داشت: پلیس آمادگی 100 درصدی برای حفظ امنیت انتخابات در یزد را دارد.
وی تامین نظم و امنیت را یکی از اصلی ترین و مهمترین وظایف ناجا بیان کرد و حفاظت از نظم و امنیت حوزه های رای گیری و صندوق های اخذ رای را از ماموریت های اصلی پلیس دانست.
وی یادآور شد: در این زمینه تمام تهدیدات احتمالی در رصد نیروی انتظامی است و پلیس در آمادگی کامل به سر میبرد و در این راستا بر خود می بالیم که به برکت این نظام مقدس از پایگاه قوی اجتماعی و مردمی نیز برخوردار هستیم.
فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: در کنار نیروی انتظامی، برادران متدین و سلحشور بسیج نیز در تامین نظم و امنیت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ما همکاری خواهند کرد بر همین اساس تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات آرام و امن اندیشیده شده است و برای هر حادثه و واقعه احتمالی در حوزه های انتخاباتی آمادگی کامل وجود دارد.
امان اللهی افزود: بنابراین نامزدهای انتخاباتی نیز باید با سعه صدر و هوشیاری به تشریح برنامه های خود پرداخته و از تخریب یکدیگر پرهیز کنند و با تبلیغات شایسته و در خور شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی، زمینه حضور با نشاط و حداکثری مردم متدین استان را فراهم کنند.
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