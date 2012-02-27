اخبار ورزشی استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت بدمینتون استان فارس گفت: تمام تیمهای استان در سال جاری به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام شدند.

بهرام جوینده اظهار داشت: از برنامه های مهم هیئت بدمینتون فارس برگزاری جشنواره در رده سنی خردسالان و پشتوانه سازی برای تیم های استان است که این امر در سال جاری میسر شد.

وی تصریح کرد: امسال با اخذ مجوز رسمی از فدراسیون بدمینتون دو رده کلاس مربیگری و داوری درجه سه را برگزار و برای مربیان و داوران دارای کارت نیز در چندین نوبت کارگاه های آموزشی را برگزار شد.

وی به کسب عنوان قهرمانی تیمی در بخش دختران و رده سنی خردسالان اشاره کرد و گفت: ورزشکاران استان در بخش زنان نیز آرام سجادی به همراه سایر ملی پوشان به رقابت های بین المللی ترکیه اعزام شد ضمن اینکه پگاه و سارا کیوان نیز با حضور خود در رقابتهای بین المللی دهه فجر برگ زرین دیگری بر افتخارات امسال بدمینتون فارس افزود.

جوینده از حمایتهای مدیر کل ورزش و جوانان استان تشکر و قدردانی کرد و گفت: ورزش استان در سال جاری افتخارات بسیاری را کسب کرد و این حاصل همدلی و همیت در اداره کل ورزش و جوانان و همکاری مطلوب هیئتهای ورزشی بود که امیدوارم این روند در سال آینده نیز این روند ادامه یابد.

رئیس هیئت بدمینتون استان فارس گفت: در حال حاضر تیم بدمینتون مردان شیراز از شانسهای صعود به رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور است و تیم زنان استان نیز با توجه به شرایطی که دارد در پایان رقابتهای لیگ برتر بانوان کشور در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت.

زمینه توسعه بیشتر تیر اندازی فارس را فراهم شود

دبیر فدراسیون تیر اندازی در مجمع انتخباتی رئیس هیئت تیر اندازی استان فارس گفت: در کنار هم و با تدوین برنامه راه های توسعه بیشتر تیر اندازی فارس را فراهم آورید.

نواب نوری پس از انتخاب سید رضا متولی به عنوان رئیس هیئت استان فارس اظهار داشت: رئیس هیئت به تنهایی نمی تواند همه کارها را انجام دهد و مجموعه تیر اندازی فارس در کنار دیگر مسئولان باید با تدوین برنامه و نبیین و تعیین چشم انداز راهکارهای توسعه این رشته ورزشی را فراهم آورند.

وی افزود: در گذشته این رشته ورزشی صاحب عنوان در سطوح بین المللی نبود اما در رقابتهای آسیای که چندی پیش در قطر برگزار شد دیدید که تیر اندازان شیاسته ایرانی توانستند 13 مدال را کسب کنند که از نظر فدراسیون با توجه به پتانسیلهای موجود کسب این تعداد مدال پیشرفت خوبی است اما قطعا باید تلاش کنیم که در رقابت های پیش رو مدالهای بیشتری را به ارمغان بیاوریم.

نوری افزود: در تیر اندازی فارس قهرمانان و مدال آوران آسیایی وجود دارند و این مشخص کننده این است که در فارس توان و پتانسیل پیشرفت رشته ورشی تیراندازی وجود دارد و نیاز به برنامه ریزی و حمایت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سال 91 طی برنامه ای که داریم مربیانی را به منظور ارتقای سطح دانش مربیان به استانها اعزام خواهیم کرد تا در آینده شاهد رشد دانش مربیان در استانها باشیم.

دبیر فدراسیون تیر اندازی گفت: در سال آینده بیش از 22 مسابقه آزاد و قهرمانی کشور را برگزار خواهیم کرد که امیدوارم با برگزاری این رقابتها شاهد رشد بیشتر تیر اندازی در کشور باشیم.

جوجیتسو فارس مقام دوم و سوم رقابت های کشوری را از آن خود کرد

تیم جو جیتسو فارس در رقابتهای قهرمانی کشور مقام های دوم و سوم را از آن خود کرد.

محمد امید ساجدی رئیس هیئت ورزش های رزمی استان اظهار داشت: این رقابتها با حضور بیش از 260 ورزشکار در قالب 22 تیم از استانهای کشور به میزبانی تهران برگزار شد.

وی افزود تیم فارس در این رقابتها در دوبخش کاتا و کمیته با کسب چهار مدال نقره وسه برنز مقامهای دوم و سوم تیمی را از آن خود کرد.