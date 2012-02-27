وحدت و همدلی شرط اصلی توسعه گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، چهار کاندیدای حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا عصر دوشنبه در مناظره ترتیب داده شده در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گلستان شرکت کرده و به پرسش های طیف دانشجو پاسخ دادند.

اولین کاندیدای حاضر در این برنامه دکتر نقی طبرسا، دکترای علوم سیاسی در خصوص چرایی حضورش در انتخابات مجلس نهم گفت: من از احساس نگرانی ای که هر فرزند انقلاب نسبت به انقلابش دارد مستثنی نیستم و احساس می کنم در برخی موارد در کشور اخبار نگران کننده ای می شنوم و اینکه برخی می خواهند با انداختن سفره های رنگین مردم را درگیر حاشیه کنند و ما می خواهیم مردم از این عرصه ها دور باشند.

وی درباره مهمترین هدف خود تصریح کرد: مهمترین هدف ما این است که به وظایف ملی و منطقه ای خود جامه عمل بپوشانیم و در بخش نظارتی انجام وظیفه کنیم.

وی در خصوص چگونگی ایجاد اشتغال و برخی قول هایی که در این زمینه داده می شود، گفت: برخی افراد شعارهایی می دهند که در حوزه کار نمایندگی نیست و اگر نماینده بتواند در حوزه نظارت و مدیریتی خود حضور جدی داشته باشد و قوانین درست اجرا کند بیشتر مشکلات حل می شود.

محمد ابراهیم نعمیی دیگر نامزد حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا، مدیرعامل قبلی هلال احمر گلستان گفت: شرط توسعه استان وحدت و همدلی است



وی در خصوص دیدگاه های خود گفت: اولین شرط رشد و توسعه استان را وحدت وهمدلی وانسجام می دانم و دغدغه من از کاندیداتوری دغدغه سیاسی نیست بلکه پیشرفت و رشد استان مهمترین دغدغه من است .



نعیمی تصریح کرد: در رشد صنعت استان بسیار ضعیف هستیم و کشاورزی ما نیز چندان خوب نیست.

وی محورهای رشد و توسعه را صنعت، گردشگری و کشاورزی بیان کرد و افزود: در بخش کشاورزی ما 70 نوع محصول تولید می شود و ما باید بتوانیم بیشتر از پتانسیل کوه، دشت، دریا و جنگل استفاده کنیم.



وی بیان داشت: در بخش جوانان اولویت اصلی ما اشتغال است چون هرم سنی جامعه ما جوان است و در بحث بانوان نیز باید بتوانیم از ظرفیت عظیم بانوان در اداره امور کشور استفاده کنیم.

نعیمی سه وظیفه اصلی نمایندگان را قانونگذاری، نظارت بر اجرای قانون و رصد کردن مشکلات مردم و چاره جویی ذکر کرد و گفت: نمایندگان با تصویب قوانین واصلاح قانون های قبلی، تذکر و سئوال از مجریان قانون می توانند اهداف و برنامه های خود را عملی کنند.

وی تصریح کرد: این نمایندگان هستند که اجازه کار اجرایی را به دولت می دهند و دولت حق ندارد برنامه ای از خود تصویب کند و نمایندگان باید بتوانند در احصاء بودجه استان تا آنجا که می توانند نقش خود را درست ایفا کنند.

نعیمی مهمترین نقص وکمبود در جریان اختلاس اخیر را عدم اجرای صحیح قانون ذکر کرد وبیان داشت:برای مسائل نظارتی نقص در اجرا داریم.

در کشور نیازمند احزاب هستیم

وی در خصوص تحلیل اوضاع سیاسی کشور و وضعیت احزاب گفت: کشور ما در بخش احزاب و رشد آن در مسیر درستی قرار ندارد و از مسائل و مشکلاتی که در این انتخابات وجود دارد.

وی عنوان کرد: اگر احزاب در کشور ما وجود داشت برای دو کرسی مجلس 25کاندیدا نمی آمد واین مقدار اتلاف هزینه های تبلیغاتی صورت نمی گرفت.

این کاندیدا افزود: احزاب می توانند در چارچوب قانون کار کنند و مطالبات مردم را در این مسیر پی گیری کنند.



25 نامزد در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا وجود دارد.