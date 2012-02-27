120 گفتمان دینی در الیگودرز برگزار شد

حجت الاسلام صادق جعفر پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف توسعه تعالیم اسلامی در جامعه 45 گفتمان کارگاهی دینی با همکاری اداره آموزش و پرورش، مدارس، موسسه های آموزشی و قرآنی و مساجد با حضور اساتید بومی در بهمن ماه سال جاری در سطح شهر و روستاهای این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: این گفتمانها با موضوعات جنگ نرم، دین و جوانان، مهدویت، دین و خانواده، حجاب و عفاف، نماز، دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش رهبری در پیشبرد جامعه اسلامی، آرمانهای انقلاب در این شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان الیگودرز همچنین به برنامه برگزاری گفتمان های دینی در این شهرستان اشاره کرد و از برگزاری 120 گفتمان دینی در شش ماه دوم سال جاری در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام جعفر پور ،گفت: این گفتمان های دینی با همکاری اداره آموزش و پرورش، مدارس، موسسه های آموزشی و قرآنی و مساجد با حضور اساتید بومی در شش ماه دوم سال جاری در سطح شهر و روستاهای این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: قیام و نهضت حسینی، عاشورا، امر به معروف و نهی از منکر، نقش قرآن در زندگی و ... برخی از موضوعات این گفتمانهای دینی در این شهرستان بوده است.