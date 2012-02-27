اختلافات درونی نداریم / مصر مانع هجمه رسانه ای فتح شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمود الزهار" عضو دفتر سیاسی حماس گفت : ما برای گفتگوها به قاهره رفتیم، اما مشکلاتی درباره بیانیه دوحه بروز کرد و ما همه جنبه های مثبت و منفی موضوع را بررسی کردیم.

وی افزود: روند انتخابات و فرایند سیاسی باید به گونه ای باشد که همه جزئیات در آن مشخص باشد به طوری که آغاز و پایان همه مراحل سیاسی روشن و شفاف باشد.

الزهار درباره موضعش در قبال توافقنامه دوحه اظهار داشت : همه موضوعات باید با مشورت باشد و برای جبران اشتباهات باید بررسی عمیقی انجام شود.

وی ضمن انتقاد از استفاده واژه تمرد درباره حماس افزود : لفظ تمرد برای رژیمهای دیکتاتوری و کودتاهای ارتش به کار برده می شود و در قاموس حماس جایی ندارد. به کارگیری لفظ تمرد تلاشی برای ضربه زدن به حماس و رهبران آن است و با واقعیت منطبق نیست.

از سوی دیگر "سامی ابوزهری" از سخنگویان حماس گفت : ما از اظهارات متوالی رهبران فتح درباره حماس و مقصر خواندن آن در زمینه تعویق تشکیل دولت جدید ابراز تاسف می کنیم و خواستار دخالت مصر برای توقف این حملات رسانه ای فتح هستیم.

وی گفت : فتح می کوشد با جنجال رسانه ای تعویق تشکیل دولت را در نتیجه اختلافات داخلی حماس بداند، اما این موضع گیری توهین به احساسات مردم فلسطین است که به آشتی ملی امیدوار هستند.

ابوزهری افزود: این ادعاها و دروغها سرپوشی بر درخواست ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان درباره تعویق تشکیل دولت است.

سخنگوی حماس خاطرنشان کرد: ما از مصر به عنوان یکی از طرفهای اساسی در پرونده آشتی ملی و ابومازن می خواهیم که اقدامی علیه این هجمه رسانه ای اتخاذ کند.

شایان ذکر است پس از اینکه حماس و فتح نتوانستند به توافقی در زمینه تشکیل دولت جدید برسند عزام الاحمد عضو فتح تلاش کرد تقصیر را برگردن حماس اندازد و اختلافات داخلی این گروه را سبب نداشتن توافق بداند.