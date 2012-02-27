حجت الاسلام محمد باقر محمدی پیام در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح قرآنی بههمت مؤسسه قرآنی الزهرا(س) و ویژه دانشآموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی برگزار میشود.
وی افزود: در این طرح قرآنی که با موضوع آیات کاربردی قرآن برگزار میشود کتاب مربوط به مسابقه همراه با سؤالات در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد و دانشآموزان با پاسخگویی به سؤالات مطرح شده در پایان کتاب میتوانند در این مسابقه شرکت کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد مهلت نامنویسی در این طرح را تا 20 اسفندماه و زمان تحویل پاسخنامهها را تا 20 فروردینماه سال 91 اعلام کرد.
حجت الاسلام محمدی پیام اظهار داشت: این مسابقه قرآنی برای مقاطع ابتدایی از جزءهای 27، 28 و 29 قرآن و از کتاب "شمیم قرآن" تألیف رضا علینیا و برای دانشاموزان مقطع راهنمایی از جزءهای 23، 24، 25 و 26 و از کتاب "نسیم وحی" برگزار میشود.
خانه قرآن نور الهدی رتبه اول خانه های قرآن روستایی لرستان را کسب کرد
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد همچنین در ادامه سخنان خود از کسب مقام اول خانه قرآن نور الهدی روستای گوشه محسن بن علی(ع) این در استان لرستان خبر داد.
حجت الاسلام محمدی پیام گفت: خانه قرآن نور الهدی روستانی گوشه محسن بن علی در همایش موسسات و خانه های قرآنی استان ویژه دهه فجر از سوی دار القرآن استان رتبه اول خانه های قرآن استان را به خود اختصاص داد.
وی افزود: جدیت و تلاش مضاعف، برنامه ریزی و همکاری با فعالان قرآنی و اجرای مناسب فعالیت های قرآنی خانه قرآن گوشه محسن بن علی(ع) زمینه موفقیت و کسب رتبه برتر استان را فراهم آورده است که امیدواریم در سال آینده نیز این موفقیت تکرار شود.
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