وحدت و هوشیاری در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی ال هاشم عصر دوشنبه در بازدید یک روزه از پادگان شهید قهرمان همدان با اشاره به توطئه ها و نقشه های شوم دشمنان ایران گفت: انتخابات اسفندماه امسال، نخستین انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 است و بر این اساس دشمن یکبار دیگر در صدد ایجاد فتنه و اغتشاش در جامعه است.

گسترش موج بیداری اسلامی دشمنان را به وحشت انداخته است

وی در ادامه اظهار داشت: گسترش موج بیداری اسلامی، فرافکنی مشکلات موجود در آمریکا و شکست توطئه ها و نقشه های آمریکا علیه ایران از دلایل آمریکا برای عملیات نظامی علیه ایران عنوان شده است.

وی ادامه داد: آمادگی بالای نیروهای نظامی، زوال روز افزون رژیم غاصب صهیونیست و نیروهای آمریکایی در منطقه و وجود رهبری آگاه، شجاع و مدبر دلایلی است که شکست را ازآن دشمن مهاجم خواهد کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی اظهار داشت: شکل گیری موج بیداری اسلامی در منطقه،سرنگونی دست نشانده های غرب و تأثیرپذیری این کشورها از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تضعیف و تزلزل جایگاه آمریکا و رژیم صهیونیست را به همراه داشته است.

مردم آمریکا به سیاست های خصمانه این کشور اعتراض دارند

حجت السلام ال هاشم عنوان کرد: برگزاری حدود80 راهپیمایی در شهرهای مختلف آمریکا در یک ماه گذشته نشان از بیداری مردم امریکا و اعتراض به سیاست های خصمانه این کشور دارد.

وی با اشاره به برنامه های دشمن علیه ملت ایران در غالب تهاجم فرهنگی عنوان کرد: مد گرایی، فساد و بی بندوباری، ترویج مصرف مواد مخدر و بروز اختلافات قومی از جمله برنامه های دشمن برای ضربه زدن به ملت و جوانان ایران است.

وی اظهار داشت: دشمن پس از ناکامی در عملیات نظامی این روش را برای ضربه زدن به کشور در پیش گرفته است.

با قطع صادرات نفت به برخی کشورها ضعف غرب در تصمیم گیری ها مشخص شد

حجت السلام ال هاشم تحریم نفتی ایران را از اشتباهات غرب بیان کرد و افزود: با تدبیر درست دولت و مجلس صادرات نفت به برخی کشورها قطع شد تا یکبار دیگر ضعف غرب در تصمیم گیری ها مشخص شود.

وی تاکید کرد: تحریم ها فرصتی برای خیز برداشتن ایران به سمت اقتصاد منهای نفت است.

حجت السلام حاج آقا ال هاشم با تأکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس رکن اساسی قوام ولایت فقیه است.

التزام به ولایت وفقیه از ویژگی های نماینده مجلس است

وی تقوا، اعتقاد عملی و التزام به ولایت وفقیه را از ویژگی های نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد.

فرمانده تیپ مستقل 316 زرهی شهید قهرمان همدان نیز توجه به مسائل محیط زیست سربازان، توجه به مسائل فرهنگی و اعتقادی، ایجاد تحول درونی نسبت به نظام و اسلام در بین سربازان و ارتقا توان رزمی آنان را از جمله اقدامات صورت گرفته دراین پادگان بیان کرد.

حمزء بیدادی عنوان کرد: تیپ شهید قهرمان در راستای منویات مقام معظم رهبری گام برداشته و با ایثار و از خود گذشتگی در پی محقق شدن فرامین معظم له است.