تربیت نیروی انسانی متعهد از اهداف تأسیس دبیرستانهای صدرا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خادمی عصر دوشنبه با حضور در دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای شهرستان دلفان در جمع دانش آموزان این دبیرستان بر اهمیت تحصیل در رشته علوم و معارف اسلامی به عنوان یک ضرورت تأکید کرد.

وی تصریح کرد: رشد بینش اسلامی، پرورش هویت دینی و تربیت نیروی انسانی متعهد و متفکر در حوزه فرهنگ اسلامی از اهداف تأسیس دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی است که باید با برنامه ریزی مناسب و استفاده از روش های نوین تربیتی در این مراکز این اهداف پیگیری شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان افزود: رعایت شئون اخلاقی و کیفیت تحصیلی از جمله ضروریات تحصیل در مراکز فرهنگی و دبیرستان صدرا است.

حجت الاسلام خادمی اظهار داشت: حضور و تحصیل معارف دینی یک نوع تزکیه نفس و گام گذاشتن در مسیر تعالی بخش دین اسلام است لذا دانش آموزان و فارغ التحصیلان این مدارس در سراسر کشور باید توجه داشته باشند که مسئولیت فراگیری مناسب معارف اسلامی و ترویج آن را در آینده نزدیک برعهده دارند.

بنابر این گزارش در پایان این بازدید علی آقایی، مدیر دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهرستان دلفان گزارشی از وضعیت تحصیلی دانش آموزان این دبیرستان را ارائه کرد.