برای مذاکره و یا جنگ با کره جنوبی و آمریکا آماده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی کره شمالی KCNA به نقل از دولت این کشور آمادگی کامل برای جنگ و یا مذاکره با آمریکا و کره جنوبی را اعلام کرد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی با انتقاد از برگزاری رزمایش مشترک دو کشور در شبه جزیره کره تاکید کرد چنین اقداماتی به گسترش تنش در منطقه می انجامد.

این در حالی است که رزمایش مشترک مذکور قرار است با شرکت حدود 200 هزار نظامی کره جنوبی و 2100 نظامی آمریکایی از روز دوشنبه آغاز شده و تا نوزدهم اسفند به طول انجامد.

به گفته این سخنگو، آمریکا با اعمال فشار به کره جنوبی و همکاری نظامی با همسایگان این کشور درصدد اجرایی کردن مقاصد خود در منطقه است. وی با ابراز آمادگی کشورش برای مذاکره در عین حال درباره هر گونه تلاشی برای آزمودن قدرت نظامی پیونگ یانگ هشدار داد.

گفتنی است امروز جمعی از مردم کره جنوبی با تجمع و سر دادن شعار در مقابل پایگاه ارتش ایالات متحده در سئول اعتراض خود را به برگزاری رزمایش مشترک این کشور و آمریکا در مرز دو کره نشان دادند.