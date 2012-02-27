اخبار کوتاه از تبلیغات اسلامی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان از برگزاری 82 گفتمان دینی در شش ماهه دوم سال جاری در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سید نصرت الله موسوی در این رابطه اظهار داشت: با هدف توسعه تعالیم اسلامی در جامعه 82گفتمان کارگاهی دینی با همکاری اداره آموزش و پرورش، مدارس، موسسه های آموزشی و قرآنی و مساجد با حضور اساتید بومی در سطح شهر و روستاهای این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: این گفتمانهای با موضوعات جنگ نرم، دین و جوانان، مهدویت، دین و خانواده، حجاب و عفاف، نماز، دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش رهبری در پیشبرد جامعه اسلامی، آرمانهای انقلاب در این شهرستان برگزار شد.

دیدار مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان با امام جمعه دلفان

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در دیدار با امام جمعه این شهرستان مسائل و مشکلات فرهنگی دلفان را مورد بررسی قرار داد.

در این دیدار حجت الاسلام علی خادمی، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به غنای فرهنگی و علاقه‌مندی مردم استان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ابراز امیدواری کرد آثار و برکات دوره های ارزشمند دینی به تنویر بیش از پیش افکار جامعه منجر شود.

وی افزود: همان گونه که در جنگ نظامی از تمام توان کشور در برابر هجمه دشمن استفاده شد در جنگ فرهنگی نیز باید تمام توان خود را به کار بگیریم تا در این صحنه نیز پیروز باشیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان اظهار داشت: با توجه به ترفندهای دشمنان نظام اسلامی برای کمرنگ کردن اعتقادات مذهبی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان، باید همه نهادها و دستگاههای فرهنگی در بالا بردن سطح کیفی و کمی برنامه های فرهنگی همکاری داشته باشند.

بنابر این گزارش در ادامه این دیدار حجت الاسلام محمد تقی صرفی پور امام جمعه شهرستان دلفان گفت: اگر پیشرفت فرهنگی در هر منطقه ای صورت می پذیرد، باید این تعالی را مدیون مبلغان دینی دانست.

برگزاری 6 کلاس آموزش قرآن در دارالقرآن شهرستان خرم‌‌‌‌آباد

شش کلاس آموزش قرآن‌ کریم در دارالقرآن‌الکریم اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان در خرم‌آ‌باد در حال برگزاری است.

کلاس‌های آموزش قرآن‌ کریم در رشته‌های تجوید، روخوانی و روان‌خوانی، صوت و لحن، پیش‌دبستانی و مهد قرآن در دارالقرآن تشکیل شده‌اند.

این کلاس‌های آموزشی با شرکت 100 نفر از قرآن‌آموزان در سنین مختلف اعم از بانوان و آقایان در حال برگزاری است این کلاس‌های آموزشی برای ترم بهاره نیز ادامه دارند.

بنابر این گزارش دارالقران‌الکریم خرم‌آ‌باد در ایام مختلف سال از قرآن‌آموزان در رشته‌های مختلف اعم از روخوانی و روان‌خوانی، صوت و لحن، تجوید و پیش‌دبستانی نام‌نویسی می‌کند و با رسیدن تعداد شرکت‌کنندگان به حدنصاب لازم این کلاس‌ها تشکیل می‌شود.

تقدیر مدیر کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی از کارشناس تبلیغات اسلامی لرستان

مدیر کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی با ارسال لوح تقدیری از کارشناس اعزام و استقرار اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان تقدیر و تشکر کرد.

حجت الاسلام حسن رقیمی مدیر کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی با ارسال لوح تقدیر از حجت الاسلام سعید سعیدی نیکو، کارشناس اعزام و استقرار اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان تقدیر و تشکر کرد.

در این تقدیر نامه آمده است: جناب حجت الاسلام والمسلمین سعید سعیدی نیکو قدم نهادن در مسیر اعتلای فرهنگ دینی علاوه بر عزمی برخواسته از تعهد و ایثار، قدم های محکم و استوار و بصیرتی دین مدار می طلبد. ایجاد زمینه ای مناسب و هموار به منظور ترویج آموزه های دینی، تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و نیل به اهداف سازمانی پسندیده و قابل تقدیر و تشکر است و با هیچ اجری قابل جبران نیست و بدون تردید این کوشش صادقانه نزد خداوند سبحان مثاب و مأجور خواهد بود. بر حسب وظیفه از تلاش های مجدانه و ارزشمند شما بعنوان کارشناس موفق حوزه اعزام و استقرار سال 1389 تقدیر و تشکر به عمل می آید.

مراسم اختتامیه جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی در لرستان

مراسم اختتامیه جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی و نشریات هسته های فرهنگی جوان با موضوع بیداری اسلامی درسالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام مجید احمدی رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی و نشریات هسته های فرهنگی جوان با موضوع بیداری اسلامی با محورهای بیداری اسلامی با ثبت 170 وبلاگ و با رشد 200 درصدی نسبت به سال گذشته به کار خود پایان داد.

وی افزود: داوری در دوبخش محتوایی و فنی با حضور چهارنفر از اساتید با پارامتر های آدرس و عنوان وبلاگ، به روز رسانی مستمر، تناسب محتوا با محورهای جشنواره، تولید محتوا، نوآوری و خلاقیت، طراحی قالب و گرافیک و مرتبط بودن با مسائل روز صورت گرفت.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم از 10 اثر برتر در بخش های مختلف این جشنواره با اهداء لوح تقدیر و جوایز ویژه تجلیل به عمل آمد.