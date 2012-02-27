پتروشیمی از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا دوشنبه شب تیم پتروشیمی بندر امام در دیدار برگشت مقابل شانویل که در لبنان برگزار شد با نتیجه 88 بر 71 شکست خورد.

بازیکنان پتروشیمی که دو هفته پیش دیدار رفت برابر این تیم لبنانی را نیز واگذار کرده بودند با متحمل شدن شکست در این دیدار از صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های باشگاه‌های غرب آسیا بازماندند.

پتروشیمی در حالی صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا را از دست داد که پیش از این تیم‌های مهرام و ذوب آهن با از پیش رو برداشتن آرامکس اردن و المتحد لبنان راهی این مرحله شده بودند.

آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا روز سه شنبه میان دو تیم الریاضی لبنان و دهوک عراق در لبنان برگزار می‌شود.

نماینده لبنان در دیدار رفت موفق به شکست حریف خود شده بود.