نوش آبادی و بشیری نامزدهای جبهه متحد اصولگریان در ورامین و پاکدشت/ انصراف دو کاندیدای ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا، حسین نوش آبادی به عنوان نامزد جبهه متحد اصولگرایان برگزیده شد.

همچنین فرهاد بشیری، در حوزه انتخابیه پاکدشت به عنوان نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان مشخص شد.

انصراف دو کاندیدا به نفع نوش آبادی

از سوی دیگر، با اعلام نام نوش آبادی به عنوان کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان، محمد ابراهیم تاجیک و لیلا بختیاری به نفع وی انصراف دادند.

نوش آبادی پیش از این در دوره های ششم و هفتم نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی بود و در حال حاضر، سفیر و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در کشور عمان است.

بشیری نیز در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم پاکدشت و عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش بوده است.