دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مقام اول امتحانات علوم پایه کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هیبت الله صادقی، بعد ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ارزیابی نهایی از عملکرد دانشگاهیان علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج توانست در امتحانات جامع علوم پایه مقام اول و در امتحانات پیش کارورزی پزشکی، مقام سوم را کسب کند.

وی اظهار داشت: امتحانات علوم پایه در اسفند ماه 89 برگزار شد و ارزیابی در میان 24 دانشگاه کشور که کمتر از 50 دانشجو دارند، صورت گرفته است.

صادقی عنوان کرد: مجموعه ای از عوامل دست به دست هم دادند و این موفقیت را برای استان و دانشگاه رقم زدند.

وی مسئولان دانشگاه، اعضای هیئت علمی و فعالیت های آموزشی دانشجویان را از عوامل این موفقیت دانست و افزود: رتبه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این ارزیابی رتبه "بسیار خوب" بوده که رتبه ای مطلوب و رضایت بخش است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان داشت: دانشجویان و پزشکان ما در استان از استعداد و انگیزه ای چند برابر برخوردارند و در همه عرصه ها حرفی برای گفتن دارند.

صادقی افزود: بسیاری از پزشکان حاذق این مرز و بوم که در استانهای دیگر فعالیت دارند از این استان برخاسته اند و فرزندان این مردم هستند.