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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۵۶

صادقی:

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مقام اول امتحانات علوم پایه کشور را کسب کرد

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مقام اول امتحانات علوم پایه کشور را کسب کرد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در امتحانات جامع علوم پایه، مقام اول این رقابت را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیبت الله صادقی، بعد ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ارزیابی نهایی از عملکرد دانشگاهیان علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج توانست در امتحانات جامع علوم پایه مقام اول و در امتحانات پیش کارورزی پزشکی، مقام سوم را کسب کند.

وی اظهار داشت: امتحانات علوم پایه در اسفند ماه 89 برگزار شد و ارزیابی در میان 24 دانشگاه کشور که کمتر از 50 دانشجو دارند، صورت گرفته است.

صادقی عنوان کرد: مجموعه ای از عوامل دست به دست هم دادند و این موفقیت را برای استان و دانشگاه رقم زدند.

وی مسئولان دانشگاه، اعضای هیئت علمی و فعالیت های آموزشی دانشجویان را از عوامل این موفقیت دانست و افزود: رتبه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این ارزیابی رتبه "بسیار خوب" بوده که رتبه ای مطلوب و رضایت بخش است.

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  بیان داشت: دانشجویان و پزشکان ما در استان از استعداد و انگیزه ای چند برابر برخوردارند و در همه عرصه ها حرفی برای گفتن دارند.

صادقی افزود: بسیاری از پزشکان حاذق این مرز و بوم که در استانهای دیگر فعالیت دارند از این استان برخاسته اند و فرزندان این مردم هستند.

کد مطلب 1545624

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