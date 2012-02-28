سی ماه انتظار برای برگزاری انتخاباتی پرشور/ طیف بندی نیروهای سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت این انتخابات آنچنان است که می توان آنرا یکی دیگر از دوره های تاریخی با تغییرات بنیادی در طیف بندی نیروهای سیاسی تفسیر کرد که در این خصوص با نگاهی به صحنه سیاسی امروز جامعه، هر چند پیش بینی آینده را مشکل می نماید اما شواهد موجود نمای کلی از آینده را ترسیم می کند.



تغییر توازن سیاسی در ترکیب جدید مجلس نهم



این روزها امید مردم به نیروهای شناخته شده سیاسی، نخبگان و افراد سرشناس، نیروهای متخصص، متعهد و وفادار به مردم و انقلاب بیشتر از نیروهای ناشناخته است و بر این اساس آحاد مردم، مسئولین دولتی و حتی خود مجلس نشینان احساس تغییر در توازن سیاسی را در ترکیب مجلس نهم را بنا به دلایل مختلف دریافته اند.



لذا با توجه به میزان حساسیت این دوره وظیفه مهمی در رفتار و عملکرد دلسوزان به انقلاب و نظام وجود دارد زیرا اقدامات آنان منجر به افزایش انگیزه حضور همه اقشار جامعه یا کمرنگ شدن نقش برخی تشکل ها و گروه های سیاسی در انتخابات خواهد شد.



آمادگی مردم برای جلوگیری از ورود احتمالی جریانی خاص به مجلس

اکنون در این فضا که مردم خود را آماده برگزاری انتخاباتی منطقی و با شناخت درست و کاملتری می نمایند تا از ورود احتمالی جریانی خاص و افرادی نه چندان مناسب و بدون شایستگی لازم برای ایفای چنین مسئولیت سنگینی جلوگیری کنند.



بازار حرف و حدیث ها و تجربه و تحلیل های ضد و نقیض بین مردم و گروه های سیاسی شهرستان گرمسار پس از رد صلاحیت شدن برخی چهره های سیاسی در این شهرستان شکلی دیگر به خود گرفته و داغ تر شده است.



حال سوال اینجاست، آیا گروه های سیاسی این اجازه به مردم خواهند داد تا در کمال آرامش، انتخابی بهتر را داشته باشند؟



برخورد شایسته با بینش سیاسی و اجتماعی مردم

مردم این منطقه به اندازه کافی دچار محرومیت و مشکلات عدیده هستند بنابر این می طلبد و انتظار است که به لحاظ تشویق و گسترش فضای سالم انتخاباتی و مشارکت شان در سرنوشت سیاسی کشور و شان و منزلت مجلس به بینش بالای سیاسی و اجتماعی آنها برخورد شایسته ای شده تا از بروز آسیب های جدی جلوگیری شود.



اهمیت این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از همه از این منظر دارای اهمیت است که پس از ماجراهای تلخی که پس از انتخابات سال 88 پیش آمد بسیاری از تحلیلگران بیگانه تاثیر آن حوادث را در کاهش مشارکت آحاد مردم در نهمین دوره از انتخابات مجلس بسیار پررنگ ارزیابی می کنند.



حال که استکبار با اعمال تحریم ها جدید در تلاش برای ایجاد روحیه یاس بین مردم است، تمام آحاد ملت باید با رعایت آداب و شروط انتخابات سالم، سعی بر افزایش مشارکت حداکثری پای صندوق های رای داشته باشند تا بار دیگر دموکراسی نظام و مردم سالاری را به رخ جهانیان بکشیم.