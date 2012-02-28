مداخله خارجی وضع سوریه را بدتر می کند/ غرب پراشتباه و مبهم عمل می کند

دکتر "یوخن هیپلر" رئیس موسسه صلح و توسعه دانشگاه دویسبورگ آلمان در تشریح وضعیت سوریه به خبرنگار مهر گفت: تظاهرات علیه نظام سوریه از سال گذشته آغاز شد و در این میان برخی برخوردهای خشونت آمیز با معترضان صورت گرفت که شرایط را برای اتخاذ رویکرد دمکراتیک در قبال دمشق دشوار کرد.

وی افزود: همزمان درگیریهای داخلی میان گروههای مختلف سوری آغاز شد که در آن تمامی گروههای سنی، علویان و مسیحیان شرکت دارند. این نگرانی وجود دارد که با ادامه چنین وضعیتی در سوریه آنچه که پیشتر در لبنان و عراق شاهد بودیم بوجود آید.



به اعتقاد وی مشکل کنونی در سوریه این است که با گذشت زمان حل بحران کنونی دشوارتر شده است. به دلیل خشونتهایی که در این اعتراضات رخ داده، گروههای مخالف رادیکال تر شده اند و اکنون خواستار پیشبرد اهداف خود از طریق خشونت آمیز است.

دکتر هیپلر تاکید کرد: به اعتقاد من بیشتر کشورهای غربی در حال حاضر به این باور رسیده اند که هر گونه مداخله در مسئله سوریه به پیچیده تر شدن شرایط می انجامد. همچنین تجربه جنگ ناتو در لیبی نشان داد که مداخله نظامی در این کشور هر چند به سقوط نظام دیکتاتوری کمک کرد اما وجهه ای منفی از غرب در داخل و خارج از لیبی به نمایش گذاشت. این در حالی بود که با سقوط قذافی نبرد دیگری بین گروههای شبه نظامی در این کشور از سرگرفته شد.

رئیس موسسه صلح و توسعه دانشگاه دویسبورگ آلمان یادآور شد: در حال حاضر نیز امکان مداخله در مسئله این کشور بسیار محدود است و این در حالی است که با وجود فشارهای داخلی در آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان تصمیم گیری در مورد چنین مداخله ای دشوار است. مشکل دیگر این است که غرب به درستی نمی داند چه اقدامی در مقابله با وضع فعلی باید انجام داد.



وی در پایان اظهار داشت: با نگاهی به سرنوشت اینگونه مداخلات در لبنان وعراق باید گفت در مورد سوریه نیز همین مسئله مطرح است و هر گونه مداخله نظامی می تواند اوضاع را پیچیده تر کند.