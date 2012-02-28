به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین نوشین مترجم و محقق ادبی تعدادی از آثار نویسندگان روسی و تورگنیف را ترجمه کرده است که «سه‌ داستان عاشقانه» یکی از این آثار است. قرار است به زودی، ویرایش جدیدی از این ترجمه توسط جمشید نوایی، توسط انتشارات بوتیمار منتشر شود.

«بانو با سگ ملوس و چند داستان دیگر» از چخوف که چندین بار توسط ناشرانی چون نگاه، اساطیر و قطره منتشر شده است، «داستان زنان: داستان‌های برگزیده» از چخوف، «در اعماق اجتماع» از ماکسیم گورکی، «نخستین عشق» و «سه‌داستان عاشقانه» از تورگینف، آثاری از ادبیات روسیه هستند که نوشین به فارسی بازگردانده است.

«آسیا»، «نخستین عشق» و «آب‌های بهاری» عناوین 3 داستانی هستند که در این کتاب منتشر خواهند شد. این کتاب در حال حاضر مجوز انتشار را از ارشاد کسب کرده و قرار است به طور حتم در نمایشگاه کتاب تهران حضور داشته باشد، چه انتشار آن در روزهای باقی‌مانده سال 90 صورت بگیرد و چه در سال 91 منتشر شود.

ایوان سرگئی‌یویچ تورگنیف (1818 تا 1883) نویسنده، شاعر و نمایشنامه‌نویس نامدار روسی، خالق رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه‌های بسیاری است. «پدران و پسران» و «خاک بکر» از رمان‌های این نویسنده هستند. عبدالحسین نوشین (1250 تا 1350) هم مترجم، نمایشنامه‌نویس، کارگردان تئاتر و شاهنامه‌پژوه ایرانی متولد مشهد است که علاوه بر ترجمه داستان‌های نویسندگان روسیه، آثاری درباره شاهنامه و هنر تئاتر از خود به جا گذاشته است.