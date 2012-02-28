امیدواریم نتیجه پروژه «مرغک» سال آینده بهتر از امسال باشد

زهره پریرخ، نویسنده و مسئول پروژه مرغک در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعلی و میزان پیشروی این پروژه گفت: تولید کتابهای طرح مرغک همچنان ادامه دارد و امیدواریم در سال آینده، بتوانیم آثاری بهتر از گذشته و سالی که گذراندیم، برای بچهها تولید کنیم.
وی افزود: عناوین چاپ شده در قالب این مجموعه، 5 عنوان کتاب هستند، اما تعداد کتابهایی که در حال حاضر زیر چاپ هستند بیش از این رقم است. در مجموع میتوانم بگویم شمار کتابهای چاپ شده و نشده فعلی پروژه، حدود 15 عنوان است. تعدادی از این کتابها در مرحله تصویب هستند و تعدادی هم زیر چاپ هستند.
این نویسنده در ادامه گفت: این پروژه، وابسته به شورای پیشدبستان کانون پرورش فکری است و برنامه آن انتشار مجموعه کتابهایی برای خردسالان از 6 ماه تا 6 سال است. در این طرح، مجموعههایی 4 تا 5 جلدی درباره جانوران منتشر شود و همه آثار تالیفی و به صورت کارگاهی تولید میشوند.
پریرخ گفت: نوشتن کتاب «من یک پنگوئن هستم» بهانه شروع این پروژه شد. کتابهای مجموعه در ابتدا فکری هستند که توسط نویسندگان کودک و نوجوان به صورت گروهی پرورده میشود. در حال حاضر نویسندگان دخیل در این طرح، مشغول هستند و فعلا خط پایانی برای این پروژه در نظر نگرفتهایم.
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