114 بازرس در شعب اخذ رای چالوس حضور دارند

محمدرضا محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر حضور بازرسان در شعب اخذ رای، هشت سر بازرس بر روند برگزاری انتخابات در شهرستان چالوس نظارت می کنند.

وی ادامه داد: تاکنون تخلفاتی از سوی کاندیداها مشاهده شد که سریعا در نامه ای از سوی این ستاد به آنها تذکر دادیم.

حسینی بیان داشت: تمام تلاش این ستاد براین است تا با کمترین حواشی تبلیغات انتخاباتی را در سطح شهرستان داشته باشیم و تا کنون نیز در این زمینه توفیقات زیادی را کسب کردیم.

رئیس هیئت بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چالوس اظهار داشت: همه تلاشهای مسئولان برگزاری پرشور انتخابات است و تمامی مقدمات جهت برگزاری انتخابات سالم با مشارکت حداکثری مردم در چالوس فراهم است.

وی تصریح کرد: یکی از شاه کلیدهای بلوغ و رشد سیاسی جامعه ما برگزاری و شرکت در انتخابات بوده و در چنین شرایطی مردم بلوغ سیاسی خود را برای حضور در انتخابات از طریق تحقیق و شناخت جریان‌ها و چهره‌ها رشد می‌دهند.

حسینی تاکید کرد: ملت ایران همان طور که در روز 22 بهمن با حضور گسترده خود پاسخ محکمی به دشمنان داد در روز 12 اسفند نیز نشان خواهد داد کشور را دوست داشته و پشتبان ولایت فقیه بوده و مشت محکمی بر دهان مخالفان داخلی و خارجی خواهند زد.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12 اسفند برگزار می شود.