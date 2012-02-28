5 داوطلب نمایندگی مجلس در آذربایجان شرقی انصراف دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رجبی گفت: سه نفر از انصراف دهندگان از حوزه انتخابیه اهر و هریس بوده و یک نفر از سراب و یک نفر نیز از حوزه انتخابیه بستان آباد هستند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان، با انصراف این داوطلبان، تعداد نامزدهای حوزه های انتخابیه آذربایجان شرقی به عدد 183 رسید که با اضافه شدن یک نفر تازه تایید صلاحیت شده به حوزه انتخابیه کلیبر و هوراند، این عدد به 184 نفر رسیده است.

آذربایجان شرقی با جمعیت سه میلیون و 700 هزار نفر ، دارای 20 شهرستان، 13 حوزه انتخابیه و 19 کرسی در مجلس شورای اسلامی است.