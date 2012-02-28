کاله جوان مازندان گام نخست برای لیگ برتری شدن را محکم برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله جوان مازندران در مرحله نخست دور حذفی درنیمه نهایی دسته یک والیبال باشگاه های کشور، عصر دو شنبه در آمل میزبان تیم جواهری گنبد بود و در پایان میهمان خود را با نتیجه سه ببر صفر با شکست بدرقه کرد.



تیم کاله جوان مازندران، در این دیدار همانند بازیهای این فصل دسته یک پدر قدرت و کوبنده ظاهر شد و در سه ست متوالی برابر تیم گنبدی صاحب برتری شد.



بازی دوم دو تیم روز شنبه هفته آینده 13 اسفند ماه در گنبد برگزار می شود.



دو تیم در این مرحله در مجموع سه مسابقه برابر هم برگزار می کنند، که هر تیمی صاحب دو پیروزی شود، به مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور و دیدار پایانی لیگ دسته یک باشگاه های کشور صعود خواهد کرد.



شاگردان حسین کاظمی سرمربی تیم کاله جوان مازندران در مرحله مقدماتی مسابقات دسته یک والیبال باشگاه های کشور با انجام 12 مسابقه و کسب 11 پیروزی و30 امتیاز در گروه یک مسابقات صدرنشین شد و در مقایسه با دور گذشته این دوره که از صعود به پلی اف بازمانده بود، عملکرد بهتری از خود برجای گذاشت.



تیم کاله جوان مازندران به عنوان تیم نخست گروه یک در مرحله حذفی تیم شفق اردکان استان یزد را از گردونه مسابقات حذف و حریف تیم جواهری گنبد شد.



مرحله مسابقات امسال دسته یک والیبال باشگاههای کشور با حضور14 تیم در دو گروه هفت تیمی به صورت رفت و برگشت برگزار شد.