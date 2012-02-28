تعیین سقف قیمتی برای فروش مرغ/ صادرات مرغ متوقف شد

صدراله دولت در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات مصوبات ستاد تنظیم بازار برای اقلام پروتئینی، گفت: بر اساس این مصوبات، فروش مرغ تازه به قیمت بالاتر از 3900 تومان تخلف است و گرانفروشی محسوب می‌شود.

عضو ستاد تنظیم بازار افزود: این ستاد مصوب کرد تا توزیع گسترده گوشت مرغ منجمد به قیمت 3100 تومان به ازای هر کیلوگرم در سراسر کشور صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بر اساس این مصوبات، تامین، خرید و توزیع نهاده‌های دامی و دان مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام صورت خواهد گرفت و در این زمینه کمبودی وجود نخواهد داشت.

دولت گفت: در عین حال،‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنار بازرسان صنفی موظف شده‌اند که بازار را رصد کرده و با هرگونه افزایش قیمت بالاتر از نرخ‌های مصوب، برخورد تعزیری کرده و پرونده گرانفروشی تشکیل دهند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خاطرنشان کرد: ترخیص فوری محموله‌های گوشت ذخیره‌سازی شده در بنادر نیز برای کنترل تقاضاهای مازاد گوشت مصوبه دیگر ستاد تنظیم بازار است.

وی ادامه داد: در عین حال، سردخانه‌ها، انبارها و کشتارگاهها نیز به منظور جلوگیری از احتکار و امتناع از عرضه کالا، کنترل شدید می‌شود، ضمن اینکه در مبادی تولید مرغ همچون مرغداری‌ها نیز این کنترل‌ها تشدید شده است.

دولت، توقف صادرات مرغ و ترخیص محموله‌های مرغ موجود در بنادر جنوبی را از جمله دیگر مصوبات ستاد تنظیم بازار ذکر کرد.