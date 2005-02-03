به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، حجت الاسلام فرحزاد كه در آستانه ماه محرم خاطر نشان كرد : يكي از مهم ترين كارهايي كه در دين اسلام بر آن تأكيد شده است، مسأله تبليغ و ابلاغ معارفي است كه حوزيان از سرچشمه زلال قرآن و اهل بيت (ع ) فرا گرفتهاند.
وي يكي از شرايط مهم مبلغ را آگاهي كامل از شرايط و اوضاع جامعه دانست و گفت : يك مبلغ بايد به آسيبها و درمانهاي مختلف آگاهي داشته باشد و در هر جا كه وارد ميشود، نيازهاي مخاطب را بر اساس زمان و مكان تشخيص دهد. لازمه اين آگاهي، مطالعه و تحقيق برنامهريزي شده در طي سالهاي تحصيلي است. يك طلبه بايد در كنار تحصيل، درباره موضوعات مختلف كلامي، اخلاقي، اجتماعي و ساير موارد مطالعه داشته باشد.
فرحزاد افزود: يكي ديگر از شرايط مبلغ اخلاص است. روح و جان تبليغ بر اساس اخلاص است و اگر مبلغ به قصد خير رساندن و براي كسب رضاي خدا به تبليغ رود، به طور حتم كلام او تأثير فراواني بر مخاطبين خواهد داشت. آيت الله بهاءالديني (ره )ميگفتند كه اگر يك مبلغ براي خدا به تبليغ رود خداي متعال نيز تأثير كلام او را بيشتر كرده و همه مايحتاج وي را تأمين ميكند.
وي افزود: يك مبلغ موفق بايد حال مخاطب را رعايت كرده و سعي كند بر اساس طاقت مخاطبين پيش رود. امروز ديگر مثل گذشته مردم فرصت و مجال شنيدن منبرهاي يك ساعته را ندارند. بر اين اساس بايد مبلغ بر اساس حال مخاطب برنامههاي خود را تنظيم كند. اين مسأله در بين مبلغيني كه با كودكان و نوجوانان سروكار دارند بسيار حساس و مهمتر است. اختصار در كلام باعث ميشود مخاطب شور و اشتياق زيادي به ادامه منبر داشته باشد.
فرحزاد كردار يك مبلغ را مهمترين رمز موفقيت در تبليغ عنوان كرد و گفت : بر اساس اعتقاد ما همگوني رفتار و كردار انبياء با كلام و بيانشان باعث اقبال مردم به دين بود. بنابراين يك مبلغ بايد بيش از آن كه سخني را به زبان آورد، در رفتار آن را به مردم نشان دهد. اگر مردم را دعوت به نماز، صدقه و خوش خلقي ميكند، در رفتار خود نيز اين حسنات را نشان دهد و آنچه را كه از مردم نهي ميكند خود در عمل از آن اجتناب كند. در روايات نيز آمده است بيش از آن كه مردم را با زبان به دين دعوت كنيد، در عمل دعوت كننده باشيد.
وي با بيان آسيبهاي تبليغ و منبر گفت : عدم برقراري ارتباط عاطفي ميان مبلغ و مخاطب از آسيبهاي جدي تبليغ است. ديده ميشود كه مبلغ به دلايلي در برخي محافل، به شكل رسمي و كلاسيك در مجلس حضور پيدا ميكند و پس از منبر نيز هيچ ارتباط روحي و عاطفي با مردم برقرار نميكند. طبيعي است كه چنين شخصي هيچ گاه نميتواند تأثيرگذار شود.
وي در پايان خوش خلقي، وفاي به عهد و دقت در وقت را از خصوصيات بارز يك مبلغ دانست.
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