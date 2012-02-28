رنگ و بوی مجلس نهم؛ سیاسی یا اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حبیب شعبانی یکی از کاندیداهای مجلس نهم عصر دوشنبه در مناظره انتخاباتی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع و طبیعی گرگان در پاسخ به این سئوال که مجلس نهم را بیشتر سیاسی می بینید یا افتصادی، گفت: در مجموع ترکیب مجلس به اراده ملت بر می گردد و مردم ما هم اکنون هم دغدغه های سیاسی دارند هم اقتصادی و به نظرم رنگ و بوی مجلس نهم بیشتر اقتصادی است.

وی اظهار داشت: این در صورتی است که مردم حضور حداکثری داشته باشند و انتخابات در سالم ترین فضای ممکن برگزار شود.

شعبانی در خصوص قبیله گرایی برای گرفتن رای در استان گفت: سابقه در استان نشان داده است که رای گلستان بر سه پایه سیستانی، ترکمن، چپ سنتی و راست سنتی قرار دارد، ولی مردم باید به دنبال قومیت نباشند و فرد توانمند را در این عرصه ببینند.

این کاندیدا اظهارداشت: کدام اصلاح طلب است که اصول نظام را قبول نداشته باشد و کدام اصولگراست که طالب برخی اصلاحات در کشور نباشد و این دو گروه باید در کنار هم باشند نه در مقابل هم.

وی افزود: کمیسون مورد علاقه من در مجلس کمیسون بهداشت و درمان است، چون مرتبط با تحصیلات من است و در فراکسیون مستقل نیز فعالیت می کنم.

وی قانون سئوال از رئیس جمهور را حق نماینده دانست و گفت: اگر رئیس جمهور قانون گریز شود باید در خصوص او حتما اجرا شود و محافظه کاری نماینده نباید با مصلحت اندیشی جابجا شود.

شعبانی در پاسخ به سئوالی که اگر حقوق و مزایای نماینده مجلس مانند حقوق یک کارمند بود نیز باز به این عرصه وارد می شدید گفت: در شغل کنونی ام حقوق و مزایایی کمتر از یک نماینده ندارم واین کسوت نمایندگی بر لبه تیغ راه رفتن است.

وی گفت: وقتی دیدم برخی نمایندگان چگونه پیگیر مطالبات مردم هستند، فکر کردم می توانم بهتر از آنان در چارچوب قوانین پیگیر مطالبات مردم باشم و با کار کارشناسی که انجام دادم و آوردن طرح ها، صنایع مختلف و ایجاد بسترهای اشتغالزا می توانم توانمند تر از دیگران در این عرصه وارد عمل نمایم.

شعبانی به دانشجویان پیشنهاد داد کرسیهای آزاد اندیشی را در دانشگاه دایر کنند واز این فرصت به وجود آمده در دانشگاه استفاده کنند.

محمودرضا بنی یعقوبی دیگر کاندیدای حوزه گرگان و آق قلا نیز گقت: 11سال است در آموزش و پرورش آق قلا مشغول هستم و کارشناسی ارشد تربیت بدنی هستم و بخشی از راهبردهای من اهتمام به ترویج ورزش به عنوان یکی از پایه های سلامت فکری و روحی جامعه است و نگاه ویژه به ورزش بانوان و برنامه ریزی در جهت توسعه و پویایی ورزشهای بومی و باستانی دارم.

وی تبیین حقوق زنان و تسریع در مشارکت آنان، به روزکردن حقوق کارگران و کارمندان و تلاش در جهت صنعتی کردن استان، احداث پایانه های صادراتی و تقویت آنها و تلاش در جهت افزایش درآمد مردم، توجه به فرهنگ اصیل ترکمن و احیاء منطقه گردشگری و جاذبه های توریستی و توجه به بحث شایسته سالاری از مهم ترین برنامه ها و راهبردهایم است.

این کاندیدا افزود: در استان ما تمام قدرت را در بحث تفرقه می گذارند و این تفرقه باعث شده است استان ما از استان های همجوار بسیار عقب تر باشد در حالی که منابع ما بیشتر است.

وی تصریح کرد: در بحث اشتغالزایی مسئولان باید دنبال جذب سرمایه گذاری را در استان باشند و مسئله پتروشیمی را به عنوان یک مسئله اشتغالزا برای استان پیگیری کنند و تاسیس شرکت های تعاونی و کارهای مشارکتی دانشجویان از دیگر راههای ایجاد اشتغال است.

وی ادامه داد: در بحث فساد اقتصادی بوجود آمده به نظرم اصل شایسته سالاری رعایت نشد و باید گونه ای قانون نوشته شود تا سوء استفاده کنندگان نتوانند قانون را دور بزنند.

بنی یعقوبی گفت: من تشخیص دادم مستقل وارد شوم چون اگر از جبهه اصلاحات می آمدم قطعا رد صلاحیت می شدم.

حوزهانتخابیه گرگان و آق قلا 25 نامزد در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد که برای کسب دو کرسی در خانه ملت رقابت می کنند.