مردم نقش آفرین و اداره کننده نظام جمهوری اسلامی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جمع مردم روستای یامچی، حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را به دلیل نقش و جایگاه مردم در همه صحنه ها اعلام کرد و افزود: اقتدار نظام جمهوری اسلامی با نقش آفرینی مردم پایدار بوده است.

وی، ریشه های انقلاب را در سه رکن امام، اسلام و مردم یاد کرد و گفت: مردم رکن اصلی انقلاب هستند لذا این مردم هستند که با حضور خود در صحنه تاریخ نظام را رقم می زنند و در این راستا انقلاب ریشه در دین و اعتقدات دارد و مردم به جهت دین در صحنه هستند .

استاندار زنجان اظهار داشت : در صدر اسلام عدم حمایت مردم از یازده امام معصوم باعث وقوع حادثه عاشورا شد لذا در این راستا حمایت مردم بسیار مهم و تاثیر گذار در سرنوشت کشور است .

رئوفی نژاد افزود: حضور و حمایت مردم در سال 57 از امام خمینی (ره ) پیروزی و اقتدار را به وجود آورد.

وی تاکید کرد: مردم در همه حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حضور فعال داشته اند لذا این حضور فعال در صحنه باعث توسعه در همه بخشها شده است.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: مردم با مشارکت سیاسی خود در انتخابات آینده کشور خود راایجاد می کنند لذا در این راستا باید مردم با بصیرت و شناخت درست از کاندیدا نماینده مربوطه را انتخاب کنند.

رئوفی نژاد افزود : حضور مردم در پای صندوقهای رای نشانه مهم و بارز از مردم سالاری دینی در کشور است و حضور مردم در طول 33 سال گذشته باعث خشم دشمن شده است.

وی یادآور شد: در راستای برگزاری انتخابات باید چالشها و تهدیدهای دشمن به فرصت تبدیل شود که استفاده درست از این تهدیدها اقتدار و استقلال کشور را بیشتر می کند.

استاندار زنجان گفت: ایران امروز ایران دیروز نیست چرا که قبل از انقلاب ایران وابسته به غرب بود ولی بعد از پیروزی انقلاب این وابستگی به کشور مقتدر تبدیل شد.

رئوفی نژاد گفت: استکبار به دنبال این است که بین مردم و دولت تفرقه بیندازد ولی مردم ولایی هستند و با هدایت های مقام معظم رهبری هرگز زیر بار خفت غرب نمی روند.

وی گفت: دشمن به دبنال سوء استفاده از فرصتها است ولی مردم با توطئه ها و نقشه های دشمن آشنا هستند و هرگز به دشمن اجازه استفاده از فرصتها را نمی دهند.

استاندار زنجان گفت: مردم در انتخابات باید به کاندیدایی رای دهند که ولات پذیر باشد و وام دار افراد خاصی نباشد.