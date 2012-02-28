هنرمندان زمینه حضور گسترده مردم را فراهم کنند/ملت ایران دنیا را حیرت زده خواهند کرد

حسن سعدالدین در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود، افزود: هنرمندان استان سمنان با قلم، بیان، رفتار و خلق آثار خود زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را فراهم کنند.

وی گفت: انتخابات یکی از بهترین شیوه های مشارکت مردم در سرنوشت خویش است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان تصریح کرد: علیرغم تلاش بسیار دشمنان در کمرنگ کردن حضور مردم، در راهپیمایی 22 بهمن امسال حضور چشمگیر ملت غیور ایران لبخند رضایت مقام معظم رهبری را بدنبال داشت.

سعد الدین این حضور گسترده را باعث نقش بر آب شدن توطئه های شوم دشمنان دانست.

وی تاکید کرد: حضور پرشور همه اقشار ملت همیشه در صحنه ایران هم افزایی بیشتر در روز 12 اسفند را بدنبال خواهد داشت و خشنودی مجدد مقام عظمای ولایت و امام زمان (عج) را رقم خواهد زد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان با تاکید بر اینکه این دوره از انتخابات مجلس از حساسیت ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: مردم انقلابی و شجاع کشورمان بار دیگر با حضور خود در این عرصه سرنوشت ساز نقشه های شوم آنان را خنثی می کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه ملت ایران با حضور حداکثری خود در انتخابات، دنیا را حیرت زده خواهد کرد، اظهار داشت: مردم ایران اسلامی سرنوشت سیاسی کشورشان را خودشان تعیین می کنند و پشتیبانی مردم از این نظام ولایی در حقیقت سیلی محکمی بر ابرقدرتهای جهانخوار است.