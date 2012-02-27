ترک خوردگی برخی منازل مسکونی/ وقوع 5 پس لرزه در اسماعیل آباد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه 5.4 ریشتری راور که دقایقی قبل رخ داد موجب ترک خوردگی منازل مسکونی به خصوص در مرکز زمین لرزه روستای "اسماعیل آباد" شده است.

همچنین تا کنون پنج پس لرزه این منطقه را تکان داده است، به گفته اهالی منطقه زمین لرزه همراه با گرد و غبار و صدای مهیب از زمین بوده است که به گفته کارشناسان ناشی از برخورد گسله ها با یکدیگر است.

هم اکنون مردم روستای اسماعیل آباد که در نزدیکی شهر راور قرار دارد از ترس تکرار زمین لرزه در هوای سرد زمستان در کوچه های این روستا حضور دارند.

بنا به گفته خبرنگار مهر در راور همچنین مردم راور نیز در معابر عمومی به سر می برند و ارتباط تلفنی در این شهر با اختلالاتی همراه است.

محسن صالحی، رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: مرکز این زمین لرزه شدید روستای اسماعیل آباد در نزدیکی راور است.

وی تصریح کرد: زمین لرزه موجب ترک خوردگی برخی منازل مسکونی شده است و از مردم می خواهیم تدابیر لازم را رعایت کنند تا در صورت تکرار زمین لرزه شاهد کمترین خسارتها باشیم.

صالحی ادامه داد: تاکنون هیچ مورد فوتی در این زمین لرزه گزارش نشده است و اطلاعات دقیقی نیز از احتمال زخمی شدن افراد در دسترس نیست.

وی افزود: نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شده اند و آمادگی لازم برای امدادرسانی به آسیب دیدگان احتمالی وجود دارد.

وی گفت: برای اطمینان از وضعیت منطقه با چندین نفر از ساکنین روستای اسماعیل آباد نیز مستقیما صحبت شده است و در حال حاضر اوضاع در منطقه زلزله زده تحت کنترل قرار دارد.