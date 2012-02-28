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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۰

سلامتی در گفتگو با مهر:

180 میلیون اصله نهال در گلستان کاشت شد

180 میلیون اصله نهال در گلستان کاشت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: تاکنون 180 میلیون اصله نهال در استان کاشته شده است.

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان نهال از محل اعتبارات دولتی و بخش خصوصی از گونه های جنگلی و سریع الرشد توسط بخش دولتی، خصوصی و مردم کاشته شده است.

وی با اعلام اینکه سالانه 10 میلیون اصله نهال در استان تولید می شود، گفت: مساحت 12 هزار هکتار پارک جنگلی  تفرجگاه در 13 منطقه استان وجود دارد که در برنامه پنجم به 13 هزار هکتار افزایش می یابد.

سلامتی ادامه داد: برای تولید بذر جنگلی،  مساحت 35 هکتار باغ با گونه های مورد نیاز احداث شد و هزار نهال ذری برای جمع آوی و تولید نهال و احیای جنگل های مخروبه تحت مدیریت این ادره کل است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزدرای گلستان گفت: در سال جاری 39 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای جنگل کاری و جنگلداری به مساحت دو هزار هکتار برای تولید نهال تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: همچنین این اعتبار برای تولید پنج میلیون اصله، مراقبت از جنگل کاریهای سواتی و ذخیره گاهها، نگهداری و مراقبت از پارکهای جنگلی هزینه می شود.

سلامتی عنوان کرد: از مساحت 863 هزار هکتار مرتع موجود استان 760 هزار هکتار تاکنون ممیزی شده است.

کد مطلب 1545656

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