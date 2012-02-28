به گزارش خبرنگار مهر، سیامک احمدی و شکرالله عطارزاده دو تن از چهره‌های نامدار ردصلاحیت شده در حوزه انتخابیه بوشهر با انتشار بیانیه‌های جداگانه ای خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات شدند.

در بخشی از اطلاعیه‌ای که شکرالله عطارزاده، نماینده‌ای که سابقه چهار سال حضور در مجلس شورای اسلامی را دارد، منتشر کرده است می‌خوانیم: اینجانب به عنوان سرباز کوچک ولایت و جانبازی از تبار فرزندان انقلابی روح خدا، بر پیمان وفاداری خود با اسلام عزیز و انقلاب اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و ارزشهای متعالی خون شهدا تأکید کرده و در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب، همگان را به حضوری پرشور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه دعوت می نمایم.



سیامک احمدی نیز در اطلاعیه خود آورده است: حضور بنده به عنوان فردی ولایتمدار در عرصه مقدس انتخابات بر اساس وظیفه شرعی و بهره گیری از توان و خرد فردی و جمعی و خدمت به مردم بزرگوار حوزه انتخابیه و استانم بوشهر بود، حال که این خدمت میسر نشد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه می‌خوانیم: در اینجا لازم می دانم اعلام کنم اگر ادعایی نیز مبنی بر حضور در انتخابات به عنوان کاندیدایی که معتقد به اصول بوده، هست و خواهد بود، داشته‌ام و بر خود واجب دانسته‌ام بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است که فرمودند: "انتخابات مصونیت بخش کشور است." اکنون نیز دعوت به حضور حداکثری را سرلوحه کلام و بیان خود قرار می‌دهم.

این بیانیه می‌افزاید: اینجانب نیز به مانند دیگران صاحب یک رای هستم و رای خویش را نیز بر اساس تشخیص شخصی و مطابق با ملاک‌های تبیین شده توسط مقام معظم رهبری به کاندیدای مورد نظر خواهم داد.