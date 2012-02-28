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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

رجبلی در گفتگو با مهر:

پنج مرکز عرضه کالا در کلاله و مراوه تپه دایر می شود

پنج مرکز عرضه کالا در کلاله و مراوه تپه دایر می شود

کلاله - خبرگزاری مهر: رئیس صنعت، معدن و تجارت کلاله گفت: در پنج نقطه از شهر کلاله، فراغی و مراوه تپه مراکز عرضه مستقم کالا دایر می شود.

خلیل رجبلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مراکز عرضه مستقم مرغ به قیمت 31 هزار ریال و گوشت برزیلی منجمد به قیمت 118 هزار ریال عرضه می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در این مراکز سیب و پرتغال شب عید به قیمت مصوب عرضه می شود.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه فروش و عرضه مستقیم از از 17 اسفندماه سالجاری برپا می شود و تا 26 اسفندماه ادامه دارد.

رجبلی گفت: نمایشگاه فروش بهاره نیز در خیابان امام خمینی (ره) جنوبی، بلوار بنیاد جانبازان روبروی اداره برق در سالن وحدت دایر می شود.

وی بیان داشت: در این فروشگاه کیف و کفش، پوشاک، مایحتاج مردم و ... عرضه می شود.

وی افزود: همچنین با همکاری تعزیرات و بازرسی امور صنفی، اکیپ صنعت و معدن از اول اسفندماه بازرسی از کارخانجات و مراکز عرضه را آغاز کردند.

رجبلی گفت: شهروندان می توانند با ورود به سامانه 124 از قیمت اجناس مطلع شوند و گرانی اجناس را به این سازمان اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 1545660

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