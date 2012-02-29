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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۵۷

نیکزاد در گفتگو با مهر:

هتل‌های هما را می‌فروشیم/ دولت نمی‌تواند هتل‌دار باشد

هتل‌های هما را می‌فروشیم/ دولت نمی‌تواند هتل‌دار باشد

وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه هتل‌های هما در ارزیابی جدید با قیمت متفاوتی به فروش می‌رسند، گفت: همکاران بنده در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هم به این موضوع راضی هستند.

علی نیکزاد در گفتگو با مهر درخصوص وضعیت فروش هتلهای هما، اظهار داشت: در حال فروش این هتلها هستیم و قیمت این هتلها هم به تازگی دوباره مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اینکه هتلهای هما باید به فروش برود همکاران بنده در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هم به این موضوع راضی هستند.

وی با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند هتل دار باشد، گفت: اختیارات دولت در این زمینه کم است؛ بنابراین باید هتلها به بخش خصوصی واگذار شوند.

نیکزاد با اشاره به شرکت هواپیمایی هما، اظهار داشت: هواپیمایی هما تنها ایرلاین دولتی در کشور است و دیگر ایرلاینها خصوصی هستند؛ بنابراین ارزیابی جدید بر روی قیمت هتلها انجام شده و به زودی هتلها را خواهیم فروخت.

وزیرراه و شهرسازی تصریح کرد: فروخته شدن هتلهای هما به این معنی است که آنها بخش خصوصی می شوند و بهتر از بخش دولتی اداره شده و رفاه برای کارکنان آنها بیش از گذشته فراهم می شود.

کد مطلب 1545663

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