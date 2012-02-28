حضور حد اکثری مردم در انتخابات پاسخ قاطع به دشمنان داخلی و خارجی است

سید عماد مولایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آنچه موجب حضور حداکثری مردم در صحنه های دفاع از آرمان های نظام بوده است ولایتمداری و تبعیت مردم از منویات ولی فقیه است.

وی افزود:از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون یکی از اهداف شوم استکبار جهانی دورکردن مردم از صحنه های انقلاب بوده ولی مردم با حضور عظیم خود در صحنه های گوناگون انقلاب این حقیقت را به اثبات رسانیده اند که از وحدت و انسجام آنان چیزی کم نشده و استکبار و مزدوران در حسرت گسستن اتحاد و یکپارچگی ملت ما خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه انتخابات نهم مجلس اولین انتخابات رسمی بعد از فتنه پیچیده سال ۸۸ به حساب می آید افزود: حضور آگاهانه مردم در پای صندوقهای رای موجب استحکام پایه های نظام و انقلاب اسلامی است.

مولایی نسب افزود:امروز حفظ نظام و آرمانهای شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع از حریم ولایت از وظایف مهم مردم و مسوولان است و انتخاب افراد ولایتمدار و بابصیرت برای نمایندگی در مجلس راه را برای حرکت در مسیر آرمانهای شهدا باز می کند.

وی با تاکید بر اینکه افرادی باید با انتخاب مردم به مجلس شورای اسلامی راه یابند که علاوه بر داشتن تخصص لازم ، ولایتمدار واقعی باشند افزود: مهمترین خواسته شهدا از ملت و مسوولان پیروی از ولایت فقیه و حمایت از رهبری است.

انحراف از ولایت به معنای همراهی به دشمنان نظام است

مولایی نسب حمایت از ولایت و رهبری نظام ، پایبندی به اصول اسلامی و قانون اساسی را از مهمترین ویژگی های یک کاندیدا عنوان کرد و افزود: ولایتمداری نامزدها باید به عنوان یک شاخصه اصلی مد نظر قرار بگیرد چرا که انحراف از ولایت به معنای لبیک به دشمنان نظام است.

وی گفت:وظیفه اصلی نمایندگان پرداختن به مسائل کلان و تصمیم گیری های بزرگ می باشد و یک نماینده باید نسبت به مسائل سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه شناخت کامل داشته باشد تا بتواند از پتانسل های موجود در جامعه در تبیین برنامه های اساسی کشور استفاده کند.

رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر اراک، آشنایی با حوزه انتخابیه و شرایط موجود و بررسی مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه را از دیگر ویژگی های نماینده عنوان کرد و افزود: مردمی بودن و اینکه از بطن مردم برخاسته باشد.

نماینده باید بداند که هر چه دارد از مردم است

سید عماد مولایی نسب افزاد: نماینده باید بداند که هر چه دارد از مردم است و همیشه در ارتباط با مردم باشد و از این مهم که مردم در بررسی عملکرد آنان دقت نظر خواهند داشت،غافل نشود.

وی اظهار داشت: تخریب چهره ها بی تقوایی کردن و سوار بر موج احساسات مردم شدن است همچنین پرداختن به دامهای انحرافی برای جلب آرای عمومی مردم گناهی نابخشودنی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه وعده وعید موجب انتظار کاذب و بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد افزود: نامزدها و طرفداران آنها از دادن وعده وعیدهای رفع مشکلات مردم جلوگیری کنند و نامزدها با اعلام برنامه ها و توانمندیهای خود اعتماد مردم را به دست آورند.