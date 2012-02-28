از فعالان عرصه ورزش شاهد و ایثارگر استان مرکزی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با هدف تجلیل و قدردانی از ورزشکاران و افتخارآفرینان شاهد و ایثار استان شامگاه دوشنبه در اراک از مربیان و ورزشکاران برتر در دو بخش آقایان و بانوان تجلیل شد.

در این مراسم که به همت اداره ورزش و تربیت‌بدنی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان مرکزی بر گزار شد، از 30 مربی و 80ورزشکار در رشته‌های تیراندازی و دارت جانبازان شیمیایی، تنیس روی میز، دو و میدانی تقدیر شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی در این مراسم گفت:بر اساس آمار 10 درصد ازجامعه نخبگان کشور را جامعه ایثارگران تشکیل می دهند که حاکی از ظرفیت وسیع جامعه ایثارگران در عرصه علم و دانش و عزت آفرینی در جامعه است.

حجت الاسلام والمسلمین حسن هنرمند افزود: همانگونه که ایثارگران در جبهه های دفاع مقدس و در سنگر دفاع از حریم اسلام و ولایت پیش قدم، فعال و پویا بودند امرو نیز در سنگر دانش و ورزش به موفقیتهای چشمگیری در حوزه های علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری دست یافته اند.

وی با تاکید بر گسترش و نشر فرهنگ ورزش در بین جامعه ایثار گری، افزود: نشر و اشاعه معنویت و فرهنگ اسلامی بعد اصلی ورزش است.

وی گفت: ورزشکاران همانگونه که در میادین ورزشی موجب افتخارآفرینی برای ایران اسلامی می‌شوند باید در بخش معنویت نیز موجب عزت و سربلندی ایران اسلامی ‌شوند.

حضور در انتخابات باید حضوری آگاهانه و با بصیرت باشد

وی با بیان اینکه در چند روز آینده ایران اسلامی شاهد خلق حماسه ای دیگر و حضور و مشارکت عظیم مردم در پای صندوقهای رای خواهد بود افزود: حضور در انتخابات باید حضوری آگاهانه و با بصیرت باشد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین شاخصه نمایندگان در خط ولایت بودن است افزود: در انتخابات کسانی را انتخاب کنیم که باعث رشد و اعتلای کشور اسلامی باشند.

گفتنی است در حال حاضر 30 رشته ورزشی در بخش آقایان و 23 رشته ورزشی در بخش بانوان اداره ورزش و تربیت‌بدنی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی راه‌اندازی شده است.

