استفاده از کارگران بدون کارت مهارت ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد عصر دوشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اکنون معیار مشخصی در گزینش کارکنان ساختمانی وجود ندارد و هر کارگری که دستمزد کمتری مطالبه می ‌کند استخدام می‌ شود که باید این رویه از ابتدای سال آینده تغییر کند.

وی گفت: از ابتدای سال 91 به بعد هیچ پیمانکاری حق استفاده از کارگران فاقد کارت مهارت را ندارد و خودش موظف است تا نسبت به آموزش کارگران با همکاری فنی و حرفه ای اقدام کند.

وی افزود: همچنین مطابق تصمیم گیری صورت گرفته پیمانکاران موظفند تا زمانی که دوره آموزشی کارگران به پایان نرسیده و آنان مشغول بکار نشده اند، حداقل حقوق را به این قشر پرداخت کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: مطابق برنامه توسعه کشور قانونی در زمینه آموزش کارگران ساختمانی و صنایع وابسته به ساختمان وضع شده که سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای و وزارت وابسته موظف به آموزش کارگران شده ‌اند.

وی گفت: آموزش مستمر باید تداوم داشته باشد و بعنوان یک کار سرمایه گذاری که دارای ارزش و امتیاز است دنبال شود.

آزاد به کیفیت اجرا و نظارت بر طرح ها اشاره کرد و اظهار داشت: رعایت استانداردهای کیفیت در اجرای طرح های عمرانی از سوی پیمانکاران و مسئولان ضروری است.

وی گفت: با توجه به تسریع در روند توسعه عمرانی، دفتر فنی استانداری باید نظارت بیشتری بر نحوه اجرای طرح های در دست اجرا اعمال کند.

وی تشدید نظارت بر پیمانکاران جهت استفاده از مصالح مقاوم متناسب با شرایط آب و هوایی هر منطقه در راستای افزایش کیفیت اقدامات عمرانی را مورد تاکید قرار داد.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه بیان داشت: نظارت جزو لاینفک مدیریت است که اگر حذف شود شالوده و اساس مدیریت به مخاطره می ‌افتد و مفهوم خود را از دست می‌ دهد.

رجبعلی شیخ‌ زاده گفت: از ابتدای سال 90 نظارت بر پروژه‌ های عمرانی به عنوان یک اصل هدف گذاری شد.

وی هدف اساسی از نظارت را نقد درون سازمانی به منظور رفع نواقص احتمالی و بهبود عملکرد مجموعه مدیریتی استان و ارزیابی توان مدیران در اجرای کمی و کیفی پروژه‌ های عمرانی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سه مرحله نظارت برای سال مالی در نظر گرفته شده است، گفت: تاکنون دو مرحله از آن صورت پذیرفته و گزارش آن به شورای برنامه ‌ریزی و توسعه و شورای فنی استان ارائه شده است.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پروژه ‌هایی که به لحاظ اجرایی و فنی مناسب تشخیص داده شد، به عنوان الگو مطرح شدند.