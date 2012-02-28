جشن بزرگ رای اولی ها با شرکت 500 دانش آموز دختر و پسر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهرکی عصر دوشنبه در این مراسم که در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی شهرستان خاش برگزار شد، اظهار داشت: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، جوانان از جمله رای اولی ها باید به انتخابات به عنوان یک عمل صالح و جشن تکلیف سیاسی بنگرند.
وی گفت: حضور رای اولی ها در انتخابات نشانه تداوم راه انقلاب اسلامی و شهیدان و پیروی از رهبری است.
وی افزود: افراد دارای 18 سال می توانند در تاریخ 12 اسفندماه با حضور در پای صندوق های اخذ رای در سرنوشت خود و کشورشان تاثیرگذار باشند و از این طریق پاسخ محکم و دندان شکنی به تحریم ها و تهدیدهای غرب و آمریکا بدهند.
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