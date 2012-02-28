جشن بزرگ رای اولی ها با شرکت 500 دانش آموز دختر و پسر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهرکی عصر دوشنبه در این مراسم که در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی شهرستان خاش برگزار شد، اظهار داشت: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، جوانان از جمله رای اولی ها باید به انتخابات به عنوان یک عمل صالح و جشن تکلیف سیاسی بنگرند.

وی گفت: حضور رای اولی ها در انتخابات نشانه تداوم راه انقلاب اسلامی و شهیدان و پیروی از رهبری است.