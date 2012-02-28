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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

در خاش/

جشن بزرگ رای اولی ها با شرکت 500 دانش آموز دختر و پسر برگزار شد

جشن بزرگ رای اولی ها با شرکت 500 دانش آموز دختر و پسر برگزار شد

خاش - خبرگزاری مهر: فرماندار خاش گفت: در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، جشن بزرگ رای اولی ها با شرکت 500 دانش آموز دختر و پسر در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهرکی عصر دوشنبه در این مراسم که در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی شهرستان خاش برگزار شد، اظهار داشت: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، جوانان از جمله رای اولی ها باید به انتخابات به عنوان یک عمل صالح و جشن تکلیف سیاسی بنگرند.

وی گفت: حضور رای اولی ها در انتخابات نشانه تداوم راه انقلاب اسلامی و شهیدان و پیروی از رهبری است.

وی افزود: افراد دارای 18 سال می توانند در تاریخ 12 اسفندماه با حضور در پای صندوق های اخذ رای در سرنوشت خود و کشورشان تاثیرگذار باشند و از این طریق پاسخ محکم و دندان شکنی به تحریم ها و تهدیدهای غرب و آمریکا بدهند.

کد مطلب 1545668

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