ملت ایران با شرکت در انتخابات وفاداری به آرمانهای انقلاب را نشان می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمدل بامری عصر دوشنبه در همایش بزرگ جوانان و انتخابات در ایرانشهر اظهار داشت: حضور پرشور مردم در انتخابات باعث ناامیدی دشمنان خواهد شد.

وی گفت: شرایط برای برگزاری انتخابات سالم و حضور گسترده مردم در شهرستان ایرانشهر به عنوان بزرگترین حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان مهیاست و وظیفه ما به عنوان مجریان انتخابات اجرای قانون، عدالت و تلاش برای مشارکت حداکثری بر طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب است.

وی با بیان اینکه 340 شعبه اخذ رای برای جمع آوری آرای مردم در این حوزه پیش بینی شده است، افزود: از این تعداد 144 شعبه اخذ رای مربوط به حوزه مرکزی ایرانشهر، بزمان و بمپور، 78 صندوق در شهرستان سرباز، 37 صندوق در شهرستان دلگان و 81 صندوق مربوط به بخش ‌های آشار، فنوج، بنت و لاشار است.

فرماندار ایرانشهر بیان داشت: پنج هزار و 700 نفر کار جمع آوری آرای مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در این حوزه انتخابیه برعهده دارند.

وی گفت: آموزش‌ های لازم برای برگزاری انتخابات در حوزه‌ های مختلف انجام شده و تمام نمایندگان فرماندار و اعضای شعب در مرکز شهرستان و حوزه ‌های فرعی این آموزش‌ ها را فرا گرفته‌ اند.

حجت الاسلام محمد جواد عبداللهی امام جمعه ایرانشهر نیز در این همایش اظهار داشت: انتخابات مجلس مهمترین و حساس ترین رخداد سیاسی است که مردم با حضور پرشور در این انتخابات تمامی معادلات سیاسی کشورهای مخالف نظام را برهم خواهند زد.