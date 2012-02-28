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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

شهرکی در گفتگو با مهر:

85 هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای خاش رها سازی شد

85 هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای خاش رها سازی شد

خاش - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر نمایندگی شیلات خاش گفت: رها سازی 85 هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی از نوع آمور در استخرهای پرورش ماهی این شهرستان آغاز شد.

یوسف شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان خاش با تنوع آب و هوایی و شرایط مناسب اقلیمی قطب پرورش ماهیان سرد آبی و گرم است.

وی با بیان اینکه ماهی گرم آبی آمور از یونجه تغذیه می کند، گفت: پیش بینی می شود با تغذیه مناسب و رعایت اصول صحیح نگهداری و پرورش که به آبزی پروران آموزش داده شده است، وزن هر قطعه از این ماهی ها به بیش از چهار کیلوگرم برسد.

وی افزود: این محصول به وفور در تمام نقاط این شهرستان تولید می شود.

مسئول دفتر نمایندگی شیلات خاش بیان داشت: در پایان دوره نگهداری که بین شش ماه تا یکسال طول می کشد بیش از 250 تن ماهی گرم ‌آبی توسط آبزی‌ پروران برداشت و به بازار مصرف عرضه می ‌شود.

کد مطلب 1545671

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