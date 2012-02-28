برگزاری 30 انتخابات در ایران نشان از حاکمیت دموکراسی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصرالهی شامگاه دوشنبه در همایش بزرگ هادیان تعلیم و تربیت در جمع مربیان پرورشی، تربیت بدنی ، بهداشت و مشاوره در اراک افزود: تحریم ها، شایعه پراکنی ها و التهاب بازار ارز و سکه، از توطئه ها و طرح های دشمنان و استکبار بوده که از ماههای پیش تاکنون بر علیه ایران برای دلسرد کردن مردم غیور ایران و تشویش اذهان عمومی آغاز شده است.

وی ادامه داد: دشمنان بدانند مردم ایران همچون حماسه 22 بهمن ماه و دیگر رویدادهای تاریخی، این بار نیز با حضور گسترده تر از گذشته و بیشتر از پیش بینی ها، در پای صندوق های رای حضور خواهند داشت.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی بیان کرد: مردم با شرکت پرشور در انتخابات ویژگی ممتاز ایرانی و اسلامی را در دنیا به نمایش خواهند گذاشت.

وی، ویژگی شاخص و منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران را تربیت اسلامی عنوان کرد افزود: برخورداری از همه نعمتها و موهبتهای خداوند متعال نیازمند حرکت در جهت کمال و تعالی بشریت است و این سرمشق کشور ماست.

وی گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی ما نیاز به بمب اتم نداریم و بدون استفاده از ابزار نظامی و جنگی در دنیا حرف می زنیم و ایفای نقش خواهیم کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: ما با تربیت اسلامی و توکل به خداوند برای ایجاد مقدمات حاکمیت اسلام بر دنیا و حرکت ملتها و به دور از شعارهای دورغین و فریبنده گام بر می داریم.

نصرالهی ادامه داد: بیگانگان با بهره گیری از روش های نوین، کم اهمیت ترین چهره های خود را با تکنیک هایی برای جوانان ما مجذوب می کنند و سعی می کنند چهره های بی محتوا و پیش پا افتاده و کم مایه خود را به الگو تبدیل کنند اما اسلام برای تربیت و تعالی انسان ها خود یک اصل مهم اخلاقی و تربیتی دارد.

وی بیان کرد: اگر به مفهوم واقعی کلمه به دنبال تربیت نسلی آگاه، متدین و آینده‌ساز برای کشور هستیم باید به احیا و تعمیم نقش امور تربیتی بپردازیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی گفت: امروز فرصتی تاریخی در اختیار مسئولان و کارکنان آموزش و پرورش قرار گرفته تا با نظر هوشمندانه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرمانی که برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش صادر فرموده‌اند، نسبت به طراحی نظام آموزش و پرورش صحیح مبتنی بر مبانی مکتبی اقدام کنند تا به این وسیله با تربیت نسلی مطلع، آگاه، متدین و انقلابی، آینده انقلاب اسلامی را تضمین کنند.