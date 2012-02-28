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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۲۷

در توافق با ایالات متحده ؛

معاملات غیرنفتی ایران و کره جنوبی مشمول تحریم نمی شود

معاملات غیرنفتی ایران و کره جنوبی مشمول تحریم نمی شود

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : رسانه های کره جنوبی خبر داده اند که ایالات متحده موافقت کرده است کره جنوبی را از اعمال بخشی از تحریم های غیرنفتی بر علیه ایران معاف سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "هرالد" کره جنوبی، منابع آگاه خبر دادند که مقامات آمریکایی در گفتگو با همتایان کره ای خود موافقت کرده اند که تجارت فراورده های غیرنفتی میان تهران و سئول شامل تحریم های ایالات متحده نشود.

به این ترتیب، دو بانک "ووری" و بانک صنعتی کره که بیش از نیمی از سهام آنها در اختیار دولت کره جنوبی است قادر به ادامه همکاری های اقتصادی خود با ایران خواهند بود.

بر اساس لایحه دفاع ملی سال 2012 دولت آمریکا، بنگاه های اقتصادی که با بانک مرکزی ایران تبادلات تجاری داشته باشند از معامله با مؤسسات مالی ایالات متحده محروم خواهند شد.

علاوه بر کره جنوبی، ژاپن نیز خواهان معاف شدن از تحریم های غیرنفتی در تجارت با ایران است.

صادرات ایران به کره جنوبی 7.1 درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می دهند.
 

کد مطلب 1545680

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