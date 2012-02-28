ایران بر آمریکا برتری نظامی دارد/ اذعان به توسعه فناوری ناوهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاریو، گزارش جدید ژنرال "جیمز مانز" که به کنگره آمریکا ارائه شده مقامات آمریکایی را به تکاپوی برطرف کردن نقصهای خود در صورت مواجهه احنمالی با ایران انداخته است.



این روزنامه در ادامه با وجود اینکه گزارش مقامات امنیتی آمریکا ضعف قوای نظامی این کشور در برابر قدرت نظامی ایران را نشان می دهد، سعی دارد جنگ میان ایران و جبهه غربی که شامل آمریکا و همپیمانش رژیم صهیونیستی می شود را قریب الوقوع مطرح کند.



معاریو می نویسد: با مواضع جسورانه ایران درباره بستن تنگه هرمز، آمریکا مقدمات جنگ با این کشور را فراهم کرده و اخیرا تصمیم گرفته وجود خود در خلیج فارس را افزایش داده و پایگاههای دریایی و زمینی در منطقه ایجاد کند.



ناوشکن جماران



این روزنامه صهیونیستی در ادامه با استناد به گزارش اخیر روزنامه وال استریت ژورنال تصریح می کند: پنتاگون تصمیم گرفته حضور نظامی و تسلیحاتی خود در منطقه را جهت آمادگی برای وقوع جنگ احتمالی با ایران افزایش دهد.



بر این اساس، پنتاگون تصمیم گرفته برای رفع نقایص نظامی خود در برابر ایران اقداماتی تازه انجام دهد. توسعه و پیشرفت فناوری سیستمهای مین یاب و خنثی کننده آن به اضافه یگانهای تجهیزاتی که توانایی مشخص کردن اهداف متخاصم، محل استقرار نیروها و جایگاه تسلیحاتی آنها را دارند، از جمله این اقدامات است.



به نوشته معاریو، پنتاگون در نظر دارد توانایی نیروی دریایی خود را با نوسازی ناوها و مجهز کردن آنها به جدیدترین سیستمها ارتقا بخشد تا در صورت رویارویی احتمالی با ناوهای جنگی ایران که اخیرا پیشرفت زیادی داشته اند، توان مقابله داشته باشند.