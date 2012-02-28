برخورد قانونی با گرانفروشی گوشت مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش یک باره مرغ در استان مرکزی به خصوص اراک، فرماندار این شهر در مصاحبه ای از برخورد قانونی با متخلفان در این زمینه خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو گوشت مرغ در این شهرستان 36 هزار ریال تعیین شده و با افرادی که با قیمت بیشتری این ماده خوراکی را عرضه کنند، برخورد قانونی می شود.



مسلم پورقاسمیان افزود: تعیین این قیمت با دستور استاندار مرکزی انجام شده و بر اساس این دستور هیچ فردی اجازه خروج گوشت مرغ از این استان را ندارد.

وی بیان کرد: طی چند روز گذشته، تعدادی از کشتارگاه های اراک به دلیل این قیمت، مرغ را کشتار نکرده اند که با آنها به شدت برخورد می شود.

فرماندار شهرستان اراک گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق شماره 124 اطلاع دهند.

پورقاسمیان افزود: پیش بینی شده از 14 تا 24 اسفندماه جاری نمایشگاه بهاره در محل نمایشگاه های بین المللی این شهرستان برپا شود.

وی گفت: در این نمایشگاه به میزان لازم گوشت منجمد قرمز و سفید عرضه خواهد شد و مردم در این راستا نگران نباشند



