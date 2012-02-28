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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

کارگاه آموزشی مهدویت در بجنورد برگزار شد

کارگاه آموزشی مهدویت در بجنورد برگزار شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: دومین جلسه کارگاه آموزشی مهدویت به همت کانون تخصصی مهدویت در مسجد امام خمینی(ره) شهرستان بجنورد برگزارشد.

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه دوم کارگاه آموزشی مهدویت عصر دوشنبه 8 اسفند با حضور حجت الاسلام نجفی مسئول نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه اسلامی واحد بجنورد در مسجد امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد.

مهدی یزدانی مدیر کانون فرهنگی هنری سلمان فارسی هدف از برگزاری این کارگاه را گسترش و تعمیق فرهنگ مهدویت در میان جوانان و نوجوانان دانست و ابراز امیدواری کرد: این کارگاه بتواند نیازهای فکری و اعتقادی جوانان و نوجوانان و نیز شُبَهات آنان را در زمینه مهدویت پاسخگو باشد .

یادآور می شود اولین جلسه اول این کارگاه 21 بهمن ماه امسال در کانون فرهنگی هنری سلمان فارسی بجنورد برگزار شده بود.
 

کد مطلب 1545683

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