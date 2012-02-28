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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۳۶

تلاش دولت برای استقرار صلح؛

امضای توافقنامه صلح دولت میانمار با جدایی طلبان / آتش بس و آغاز گفت و گو

امضای توافقنامه صلح دولت میانمار با جدایی طلبان / آتش بس و آغاز گفت و گو

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : دولت میانمار توافقنامه اولیه صلح با جدایی طلبان استان مون در جنوب شرقی این کشور را امضا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، به موجب این توافقنامه دو طرف به رعایت آتش بس آغاز گفت و گو های سیاسی و همکاری در زمینه های آموزشی و بهداشتی متعهد شده اند.

همچنین مقامات دولتی میانمار که به سرپرستی وزیر راه آهن با جدایی طلبان مذاکره کردند، متعهد شدند که تعدادی از اعضای جدایی طلبان حزب آزادی استان مون را از زندان آزاد کند.
 
 
شاخه نظامی حزب آزادی مون بیش از یکهزار نظامی مسلح در اختیار دارد که در ارتفاعات جنوب شرقی میانمار مستقر هستند.
 
بر اساس این گزارش ،"تین سین" رییس جمهوری میانمار در جهت پایان دادن به درگیری های قومی در این کشور که از سال 1948 تا کنون گریبانگیر این کشور شده ، تلاش می کند.
 
دولت جدید میانمار در بخشهایی در جنوب این کشور موفق به انعقاد قراردادهای صلح با شورشیان مسلح شده اما درگیری ها در شمال این کشور ادامه داشته و تلاش ها در جهت ایجاد آشتی ملی را تحت تاثیر قرار داده است.
کد مطلب 1545686

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