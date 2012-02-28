نمایندگان ایران از دور مسابقات حذف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا که در ماکائو جریان دارد، عصر روز سه شنبه نوشاد عالمیان، محمدرضا اخلاق پسند و محمد فرقدانی با متحمل شدن شکست درمرحله دوم (حذفی) از دور رقابت‏ها کنار رفتند.

در چارچوب این رقابت‎ها نوشاد عالمیان در دور نخست انفرادی پس از شکست دادن پس از شکست دادن نماینده لائوس، مقابل ""هیون دئوک" از کره جنوبی با نتیجه 4 بر 2 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.. اخلاق پسند که در نخستین دیدار خود حرفی از اندونزی را شکست داده بود دیدار دوم را برابر بازیکن تایلندی به نام "چایتان چایست" برگزار کرد اما با نتیجه 4 بر 2 باخت و حذف شد.

محمد فرقدانی دیگر نماینده ایران در این رقابت‎ها بود که در دیدار نخست موفق به کسب پیروزی شده بود. وی که در بازی نخست خود ورزشکار کشور میزبان را شکست داده بود، در دومین دیدار مقالبل نماینده قزاقستان با نتیجه 4 بر 3 شکست خورد و از صعود بازماند.

این در حالی است که میدیا لطفا الله نسبی و نیما عالمیان با شکست در اولین دیدارهای خود برای نمایندگان کشورهای هند و چین تایپه از دور رقابت‌ها کنار رفته بودند.

بدین ترتیب نمایندگان ایران بدون کسب هیچ عنوانی در بخش انفرادی، به کار خود در بیستمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا پایان دادند. در چارچوب بخش تیمی این مسابقات تیم ایران در رده نهم مردان و پانزدهم بانوان قرارگرفت.