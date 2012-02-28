نمایشگاه قرآنی معاد و قیامت در خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی از برپایی نمایشگاه قرآنی« معاد و قیامت » در خراسان شمالی خبر داد.

احسان عباسی، هدف از برپایی این نمایشگاه را انتقال مفاهیم قرآنی با استفاده از ظرفیتهای هنر ذکر کرد و افزود: ترویج فرهنگ قرآنی و کاربردی کردن مضامین دینی برای نسل جوان ضروری است که استفاده از زبان هنر برای تحقق اهداف در این زمینه یاری رسان خواهد بود.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه 110 تابلوی نقاشی رنگ روغن نفیس مزین به تصاویری با موضوعات دینی و مذهبی و آیات قرآنی که توسط هنرمند اصفهانی خلق شده است، به نمایش گذاشته می شود.

وی بیان داشت: این نمایشگاه از سال 88 تاکنون، ضمن برپایی در اکثر شهرهای کشور، به مدت 75 روز در ونیز ایتالیا و به مدت 15 روز در آنکارای ترکیه به نمایش گذاشته شده و مورد بازدید علاقه مندان و بازدید کنندگان خارجی قرار گرفته است.

عباسی گفت: این نمایشگاه به همت جهاددانشگاهی خراسان شمالی، دانشگاه جامع پیام نور، نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان و حوزه علمیه اصفهان برگزار می شود.

نمایشگاه قرآنی "معاد و قیامت" 10 صبح روز شنبه مورخ 13 اسفندماه جاری در محل دانشگاه پیام نور واحد بجنورد گشایش می یابد و به مدت یک هفته از ساعت 9 تا 19 برای بازدید دانشجویان و دانشگاهیان گشوده خواهد بود.

بهارستان نهم در صدای اترک





بهارستان نهم عنوان ویژه برنامه رادیویی است که در روز انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انعکاس دهنده شکوه حضور مردم خراسان شمالی است.



برپایه این خبر، این ویژه برنامه رادیویی از ساعت 7 صبح تا ساعت 24 به صورت زنده و مستقیم از شبکه استانی صدای خراسان شمالی شبکه اترک پخش خواهد شد.



آیتم های این برنامه شامل گزارش های مردمیاز تمام شهرستانها با حضور گزارشگران اعزامی به شهرستانها، گزارشگران افتخاری و خبرنگاران شهرستانها، گفتگو با فرمانداران، ائمه جمعه شهرستانهای استان و مسئولان برگزاری انتخابات استان و شهرستانها، بیانات امام (ره) و رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات، و آنونس ها و سرود های متنوع، مسابقه، ارتباط با شبکه های سراسری و مراکز استانها و ... می باشد .



همچنین دراین برنامه علاوه بر استودیو مرکز، با ایجاد استودیو در ستاد انتخابات به عنوان استویو شماره 2 مهمترین اخبار و اطلاعیه های ستاد انتخابات را اطلاع رسانی می شود.

پرداخت 6 میلیارد و 727 میلیون ریال به مددجویان کمیته امداد امام (ره) در خراسان شمالی





معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت : در راستای رفع مشکلات درمانی محرومین، کمیته امداد 6 میلیارد و 727 میلیون ریال بابت حق بیمه و درمان مددجویان این استان پرداخت کرد .



محمد بلوچی با اعلام اینکه در حال حاضر16 هزار نفر از مدجویان استان که در شهرهای بالای20 هزار نفر ساکن هستند، مشمول بیمه درمان این نهاد قرار گرفته اند گفت: طی امسال بالغ بر6 میلیارد و 727 میلیون ریال بابت حق بیمه آن ها پرداخت شده است.



وی تصریح کرد: این نهاد به مدجویانی که در درمان سلامت خود متحمل هزینه شده اند و همچنین هزینه های آنها خارج از تعهد کمیته امداد است از محل خدمات ویژه درمانی کمک می کند تا مددجویان در مخارج درمانی خود کمتر دچار آسیب شوند.



بلوچی هزینه های ویژه را مختص مددجویان شهری دانست وافزود: هزینه‌های بستری و فرانشیز از جمله خدمات درمانی ویژه است که مددجویان برای درمان خود از اینگونه خدمات بهره مند می‌شوند.



وی در ادامه گفت: طی امسال بالغ بر یک میلیارد و 25 میلیون ریال اعتبار ویژه برای فرانشیز ، مابه التفاوت تعرفه ها و هزینه های درمانی مددجویان در بخش های مختلف پرداخت شده است.



وی خدمات درمانی موردی را نیز مختص مددجویان و نیازمندان غیر تحت پوشش دانست و افزود: طی امسال برای پرداخت و مساعدت درمان این دسته از افراد از محل در آمدهای مردمی و اعتبارات دولتی استان مبلغی بالغ بر ده میلیارد و 195 میلیون ریال هزینه شده است.



بلوچی توزیع اقلام بهداشتی، بهداشت دهان و دندان، تغذیه کودکان زیر6 سال، بهسازی فضای خودکفایی، بینایی سنجی قالیبافان، احداث سرویس های بهداشتی و اهداء سبد غذایی مسلولین را از دیگر خدمات بهداشت و درمان این نهاد به مددجویان عنوان کرد.