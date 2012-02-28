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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۳

مهلت نام نویسی تا 20 اسفند؛

پذیرش بدون کنکور دانشجویان ممتاز در دکتری دانشگاه صنعتی شریف

پذیرش بدون کنکور دانشجویان ممتاز در دکتری دانشگاه صنعتی شریف

پذیرش دانشجوی ممتاز برای تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شریف آغاز شده و فرایند ثبت نام تا 20 اسفندماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان می توانند مدارک خود را همراه با تکمیل فرم درخواست تا 20 اسفندماه ارسال کنند.

پذیرش در رشته های مهندسی هوافضا، مهندسی شیمی و نفت، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی انرژی، مهندسی و علم مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی علوم و فناوری نانو، ریاضی و شیمی صورت می گیرد.

دانشجویان به منظور ورود به این دوره باید حداقل دارای معدل 16.5 در مقطع کارشناسی و معدل 17 در مقطع کارشناسی ارشد را بدون احتساب نمره پایان نامه داشته باشند.

امتیازاتی که برای دانشجویان به عنوان امتیاز در پذیرش محسوب می شود نیز شامل گواهی رتبه کنکور سراسری کارشناسی زیر 100، گواهی رتبه کنکور سراسری کارشناسی ارشد اول تا سوم در رشته، گواهی رتبه های تحصیلی اول، دوم و سوم، گواهی المپیادهای دانشجویی اول تا سوم، گواهی مدال های دریافت شده در المپیادهای دانش آموزی، برگزیده مسابقات معتبر علمی بین المللی تیمی سخت افزاری و نرم افزاری باشد.

کد مطلب 1545692

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