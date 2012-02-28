عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خاورمیانه
- ونزوئلا به سوریه سوخت فروخت.
- تداوم حملات ارتش ترکیه به مواضع پ ک ک.
- تبریک آمریکا به "اصغر فرهادی" برای دریافت اسکار.
- اذعان صریح قطر به تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوریه.
- منابع عراقی از برنامه طارق الهاشمی برای فرار از این کشور خبر دادند.
- کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با وزیر خارجه چین دیدار کرد.
اروپا و آمریکا
- آغاز عملیات پلیس انگلیس برای جمع کردن کمپ معترضان ضدسرمایه داری در لندن.
- یک دانش آموز آمریکایی همکلاسی های خود را به گلوله بست.
- پلیس آمریکا تظاهرات کنندگان را در کنتاکی سرکوب کرد.
ایران
- رایزنی عدم تعهد در آژانس درباره برنامه هسته ای ایران.
سازمان ملل
- شورای امنیت موضوع دزدان دریایی را بررسی می کند.
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