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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۱

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از منابع مختلف به شرح زیر است.

خاورمیانه

- ونزوئلا به سوریه سوخت فروخت.

- تداوم حملات ارتش ترکیه به مواضع پ ک ک.

- تبریک آمریکا به "اصغر فرهادی" برای دریافت اسکار.

- اذعان صریح قطر به تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوریه.

- منابع عراقی از برنامه طارق الهاشمی برای فرار از این کشور خبر دادند.

- کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با وزیر خارجه چین دیدار کرد.

اروپا و آمریکا

- آغاز عملیات پلیس انگلیس برای جمع کردن کمپ معترضان ضدسرمایه داری در لندن. 
 
- یک دانش آموز آمریکایی همکلاسی های خود را به گلوله بست.

- پلیس آمریکا تظاهرات کنندگان را در کنتاکی سرکوب کرد.

ایران

- رایزنی عدم تعهد در آژانس درباره برنامه هسته ای ایران.

سازمان ملل

- شورای امنیت موضوع دزدان دریایی را بررسی می کند.

کد مطلب 1545693

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