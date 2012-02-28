به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوره‎ای (رفت و برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای معوقه هفته شانزدهم (سوم دور برگشت) به پایان می‎رسد. هفته‎ای که برای هیچ تیمی به اندازه خودروسازان مهم نیست چون در پایان این هفته صدرنشینی و قهرمانی یکی از آنها در مرحله دوره‎ای مسجل خواهد شد.

در پایان دیدارهای دوره ای مسابقات والیبال لیگ برتر تنها چهار تیم راهی مرحله پلی‎آف خواهند شد. سایپا، پیکان و کاله که از هفته‎ها پیش تقریبا حضور خود را در این مرحله قطعی کرده بودند. راه‎یابی شهرداری ارومیه به این مرحله هم دو هفته پیش نهایی شد. با این اوصاف در پایان دیدارهای معوقه فردا هیچ اتفاق مهمی روی نخواهد داد به جز اینکه مشخص شود چه تیمی صدرنشین است.

سایپا البرز که از چند هفته پیش صدر جدول رده‎بندی را در اختیار دارد هفته گذشته با پیروزی ارزشمندی که در آمل کسب کرد حضورش در این جایگاه را تثبیت کرد اما مسجل شدن جایگاه این تیم به نتایج دیدارهای چهارشنبه بستگی دارد. جائیکه نارنجی‌پوشان سایپا باید به مصاف پیشگامان کویر یزد بروند. پیروزی سایپا در این بازی - با هر نتیجه‎ای - صدرنشینی این تیم را قطعی می‎کند در غیر این صورت نتیجه دیدار نزدیکترین رقیبان این تیم تعیین کننده خواهد بود.

هفه گذشته بازیکنان پیکان با شکست دادن شهرداری ارومیه و به لطف شکست آملی‎ها به رده دوم جدول صعود کردند تا تنها 2 امتیاز تا صدر جدول فاصله داشته باشند. این تیم در صورتیکه که از دیدار فردا برابر کاله سه امتیاز کامل کسب کند می‎تواند امیدوار به صدرنشینی شود البته در صورتیکه در یزد نتیجه‎ای در حد شگفتی رقم بخورد.

این در حالی است که بازیکنان کاله هم امیدوار هستند با پیروزی در دیدار خانگی مقابل پیکان جایگاه دومی خود را که هفته گذشته از دست دادند را دوباره در اختیار بگیرند تا حداقل به عنوان تیم دوم رقابت‎های دوره‎ای راهی پلی‎آف شوند.

در میان تیم‎هایی که حضورشان در مرحله پلی‎آف مسابقات والیبال لیگ برتر قطعی است، شهرداری ارومیه آسوده‎ترین تیم در دیدارهای معوقه فرداست. چون رقم خوردن هیچ نتیجه‎ای نمی‎تواند تغییری در جایگاه چهارمی این تیم ایجاد کند. هر چند که به نظر می‎رسد شاگردان وطن پرست فردا با حمایت تماشاگران خودی دیدار سختی برابر تیم ته جدولی آلومینیوم المهدی نداشته باشند.

سایر دیدارهای هفته شانزدهم و معوقه مسابقات والیبال لیگ برتر فقط به اندازه نهایی شدن جایگاه تیم‎های پنجم تا دوازدهم اهمیت دارد چون تیم‌های کرمان و مناطق نفت خیز جنوب و کرمان با هیچ نتیجه‌ای نمی‌توانند از رده‌های سیزدهم و چهاردهم جدول بالاتر روند.

طبق آئین نامه مسابقات این تیم دو تیم به خاطر قرار گرفتن در این جایگاه تیم‎های سقوط کرده به لیگ دسته اول هستند با این اوصاف دیدارهای آنها در این هفته اهمیت خاص خود را دارد چون حریفان کرمان و مناطق نفت خیز یعنی باریج اسانس و شهرداری تبریز می‎خواهند از امتیاز دیدار با این تیم‏ها برای بهبود موقعیت خود استفاه کنند.

در این هفته از مسابقات گیتی‏پسند به مصاف نوین کشاورز می‎رود. برای تیمی مانند گیتی پسند که بازیکنان بزرگی در اختیار دارد پیروزی در این بازی اهمیت دارد تا حداقل به عنوان تیم پنجم به اولین حضورش در لیگ برتر پایان دهد. هاوش گنبد هم آخرین دیدار خود در لیگ جاری را برابر میزان خراسان برگزار می‎کند تا شاید بتواند از رده هفتمی ارتقا یابد.

دیدارهای معوقه هفته شانزدهم (سوم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر و جدول رده‎بندی پیش از برگزاری این بازی‎ها به این شرح است:

* کاله آمل - پیکان تهران (ساعت 17 - سالن پیامبر اعظم (ص))

* گیتی پسند اصفهان - نوین کشاورز تهران (ساعت 17 - سالن مخابرات)

* کرمان - باریج اسانس کاشان (ساعت 17 - سالن تربیت کرمان)

* میزان خراسان - هاوش گنبد (ساعت 17 - سالن بهشتی مشهد)

* مناطق نفت خیز جنوب - شهرداری تبریز (ساعت 17 - سالن تختی اهواز)

* شهرداری ارومیه - آلومینیوم المهدی بندرعباس (ساعت 17 - سالن غدیر ارومیه )

* پیشگامان کویر یزد - سایپا البرز (ساعت 17 - سالن شهید صدوقی)

جدول رده بندی:

1- سایپای البرز، 23 برد، 2 باخت، 64 امتیاز

2- پیکان تهران، 21 برد، 4 باخت، 62 امتیاز

3- کاله آمل، 22 برد، 3 باخت، 60 امتیاز

4- شهرداری ارومیه، 16 برد، 9 باخت، 53 امتیاز

5- گیتی پسند اصفهان، 15 برد، 10 باخت، 43 امتیاز

6- پیشگامان کویر یزد، 15 برد، 10 باخت، 42 امتیاز

7- هاوش گنبد، 12 برد، 13 باخت، 40 امتیاز

8- باریج اسانس کاشان، 14 برد، 11 باخت، 36 امتیاز

9- شهرداری تبریز، 11 برد، 14 باخت، 36 امتیاز

10- نوین کشاورز، 9 برد، 16 باخت، 28 امتیاز

11- میزان خراسان، 9 برد، 16 باخت، 25 امتیاز

12- آلومینیوم المهدی بندرعباس، 5 برد، 20 باخت، 17 امتیاز

13- کرمان، 3 برد، 22 باخت، 11 امتیاز

14- مناطق نفت خیز جنوب، یک برد، 24 باخت، 8 امتیاز