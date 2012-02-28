قبایل عرب خوزستان آماده حضور باصلابت پای صندوقهای رای

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی روز جمعه در سراسر کشور برگزار می شود که حضور مردم در آن تعیین کننده است و دشمنان نظام مترصد سوء استفاده های خود از چگونگی حضور مردم هستند و مردم ایران با درک چنین شرایطی، از حضور گسترده خود در انتخابات خبر می دهند و در این میان عشایر عرب خوزستان که همواره یارانی باوفا برای انقلاب اسلامی به شمار می روند قصد حضور پرشکوه در انتخابات مجلس را دارند.

طوایف عرب خوزستان که همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی ثابت کرده اند حامی انقلاب و ولایت هستند تاکنون در چندین مقطع وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی ثابت کرده اند.



این طوایف در روزهای پرتلاطم هشت سال جنگ تحمیلی، همانند مرزدارانی غیور، پا به پای رزمندگان اسلام از خاک و شرف این کشور دفاع و تا پای جان از انقلاب خود حمایت کردند که در این راه با افتخار چند صد شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند.



عشایر عرب خوزستان همچنین در مقاطع تاریخی مختلف همانند برگزاری انتخابات که حضور پرشکوه مردم پای صندوقهای رای نیز همانند خاری در چشم دشمنان انقلاب بود نیز حضوری تاریخ ساز رقم زده اند و با لبیک به ندای ولایت، همیشه خلق کننده صحنه هایی پرشور از وفاداری به انقلاب و ولایت پای صندوقهای اخذ رای بوده اند.



این بار نیز با نزدیک شدن به انتخابات سرنوشت ساز نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، سران عشایر و طوایف عرب خوزستان از آمادگی کامل خود برای حضور در پای صندوقهای رای و ناامید کردن دشمنان خبر داده اند.



شیخ جاسم باوی بزرگ خاندان عشیره باوی در استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انتخابات پیش رو بسیار برای کشور و نظام حساس و سرنوشت سازی است، تصریح کرد: عشایر عرب خوزستان شرایط حساس فعلی حاکم بر نظام سیاسی جهان و منطقه را درک کرده اند و می دانند این انتخابات بسیار حساس و سرنوشت ساز است.



وی افزود: این انتخابات اولین انتخابات کشور ما بعد از بیداری اسلامی است به همین نگاه مردم مسلمان و آزاده منطقه به حضور حماسی مردم ایران پای صندوقهای رای است و حضور پر رنگ ما می تواند به آنها برای ادامه مبارزات خود علیه سران فساد و ظالم انگیزه مضاعف دهد. بر همین اساس ما مردم عرب خوزستان قصد داریم حضوری مثال زدنی در انتخابات داشته باشیم تا در وهله اول دل رهبر معظم انقلاب را شاد کنیم و بعد کشورمان را در مقابل هجمه های ناجوانمردانه دشمنان قسم خورده یاری کنیم.



شیخ جاسم عنوان کرد: از کلیه افراد عشیره خود و مردم عرب خوزستان و سایر اقوام که در نهایت تشکیل دهنده ایران بزرگ و با عظمت هستند دعوت می کنم روز جمعه با حضور پرصلابت خود پای صندوقهای رای، خونی تازه به رگهای این نظام تزرق کنیم.



شیخ عادل سالمیان بزرگ خاندان طایفه خنافره نیز یکی از افرادی است که از آمادگی افراد تحت بیرق این قبیله شاخص در خوزستان برای حضور در انتخابات خبر می دهد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی شیوخ طوایف عرب خوزستان با درک شرایط خاص این روزها از آمادگی کامل برای حضور در انتخابات برخوردار هستند و در این راه افراد طایفه خود را نیز به حضور جدی و بانشاط در انتخابات فراخوانده اند.



سالمیان تصریح کرد: شرایط این انتخابات با سایر انتخابات دیگر فرق می کند زیرا دشمنان این انقلاب قصد سوء برداشت از هرگونه بی توجهی مردم به آن را دارند و در این راه وظیفه خود می دانیم همانند همیشه و با لبیک به ندای ولی فقیه، حضوری چشمگیر در انتخابات داشته باشیم.



شیخ طایفه خنافره عنوان کرد: از همه همزبانان خود و کل مردم خوزستان دعوت می کنم که با حضور پرشکوه پای صندوقهای رای، حماسه ای دیگر بیافرینند و نقشه های شوم و همیشگی دشمنان را نقش برآب کنند.



سالمیان اظهار کرد: این وظیفه دینی، ملی و شرعی خود می دانیم در این انتخابات به صورت فعال شرکت کنیم تا ثابت کنیم در ایران همه اقوام یک دل و یک صدا در عرصه هایی که پای منافع ملی در میان است حضور جدی دارند.



شیخ مهدی سکینی بزرگ خاندان طایفه بنی سکینی نیز به خبرنگار مهر گفت: وقتی پای مصالح ملی و دینی در میان است حضور در انتخابات را یک وظیفه شرعی می دانیم و تخطی از آن را برای خود جایز نمی دانیم.



وی افزود: طوایف عرب خوزستان در گذشته ثابت کرده اند افرادی وفادار و امین برای انقلاب هستند و برای نمونه در طول جنگ پا به پای رزمندگان اسلام علیه دشمن متجازو جهاد کردند و در عرصه های دیگر نیز حضوری باشکوه داشته اند.



شیخ مهدی عنوان کرد: به همه افراد تحت بیرق خود و سایر طوایف و عشایر عرب توصیه می کنم حضوری باشکوه پای صندوقهای رای داشته باشند تا نقشه های دشمن که همیشه چشم طمع به این کشور داشته نقش بر آب شود.



شیخ طایفه بنی سکینی در خصوص پیش بینی خود از حضور مردم گفت: بی شک مردم ایران همانند همیشه حضوری پرشکوه در این انتخابات خواهند داشت و دسیسه های دشمنان انقلاب به جایی نخواهید رسید.



بدران دریس شیخ طایفه دریس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بی مثال عشایر غیور عرب در حفظ کیان و پاسداری از مرزهای ایران اسلامی اظهار کرد: هیچکس منکر رشادتها و دلاورمردیهای رزمندگان طوایف و عشایر در طول هشت سال دفاع مقدس نبوده و همه می دانیم چگونه این عشایر عزیز در خط ولایت و رهبری از جان خود گذشتند.



شیخ طایفه دریس تصریح کرد: عشایر برای حفظ و اعتلای نام ایران در طول تاریخ این مرز و بوم با تقدیم بهترین فرزندان خود حماسه های ماندگاری خلق کردند.

وی رشادت عشایر در هشت سال دفاع مقدس را نمونه عینی و بارز فداکاری عشایر عنوان کرد و افزود: عشایر نمونه بارز انسانهای دلیر و شجاع مردانی هستند که در طول سالهای گذشته از انقلاب حراست و پاسداری کردند.



شیخ بدران در خصوص انتخابات نیز گفت: از تمامی طوایف عرب خوزستان دعوت می کنم با حضور جدی خود پای صندوقهای رای همانند همیشه به ندای ملکوتی ولایت لبیک بگویند و خیال واهی دشمن برای ایجاد فتنه ای جدید در کشور را در نطفه خاموش کنند.



استان خوزستان در مجلس نهم 18 نماینده دارد.