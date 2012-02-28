بازدید مدیر شبکه یک از "چک برگشتی"/ سریال مقدم نصف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرجی مدیر شبکه اول سیما به همراه سمیرا رستمی مدیر روابط عمومی این شبکه و شایسته شوشتریان ناظر کیفی ‌مجموعه نوروزی "چک برگشتی" از پشت صحنه این سریال بازدید کردند.

در لوکیشن این سریال واقع در کلانتری میدان دربند، علاوه‌بر سیروس مقدم کارگردان و الهام غفوری تهیه‌کننده، بازیگرانی چون امیر جعفری، هومن برق‌نورد، هدایت هاشمی، یوسف صیادی، علی صالحی و احمد مهرانفر به عنوان بازیگردان حضور داشتند.

تاکنون 50 درصد تصویربرداری این سریال پرلوکیشن به انجام رسیده و با اتمام کار در میدان دربند، گروه امروز برای ادامه کار راهی دماوند می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای تصویربرداری در این منطقه به سر ببرند.

فرجی در این دیدار از کیفیت سریال بر اساس دو قسمتی که از آن دیده بود و سرعت عوامل در تولید آن تشکر و اعلام کرد، انتخاب این سریال یا "جنگ بازی"(ساخته مهدی کاوری) برای پخش در ایام نوروز به نظر کارشناسان شبکه اول بستگی دارد.

روز گذشته سکانس‌هایی از قسمت‌های چهارم و ششم این سریال تصویربرداری شدند.

این طنز اجتماعی توسط سروش صحت و امیر حسین صفایی نوشته شده و بازیگران دیگری چون ریما رامین فر، امیر حمیدزاده و بهاره رهنما نیز در آن حضور دارند.

عوامل این پروژه عبارتند از دستیاران کارگردان: علی صالحی و داود زادق آبادی، منشی صحنه: محسن بهاری، مدیر تصویر برداری: جمال شمس، صدابردار: فرشید احمدی و میثم کیامرثی، طراح گریم: مجید اسکندری، طراح لباس و صحنه: آرزو غفوری، مدیر تدارکات: سعید رضوی، عکاس: احمد رضا شجاعی.

در خلاصه داستان مجموعه "چک برگشتی" آمده است: لطیف که تازه از زندان آزاد شده است، برای امرار معاش به دنبال شغل مناسبی می‌گردد و به هر کجا که می‌رود با در بسته رو به رو می‌شود تا اینکه ...