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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۲

گزارش مهر/

بازدید مدیر شبکه یک از "چک برگشتی"/ سریال مقدم نصف شد

بازدید مدیر شبکه یک از "چک برگشتی"/ سریال مقدم نصف شد

مهدی فرجی مدیر شبکه اول سیما با حضور در لوکیشن "چک برگشتی" تازه‌تزین ساخته سیروس مقدم، در جریان روند تولید این مجموعه نوروزی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرجی مدیر شبکه اول سیما به همراه  سمیرا رستمی مدیر روابط عمومی این شبکه و شایسته شوشتریان ناظر کیفی ‌مجموعه نوروزی "چک برگشتی" از پشت صحنه این سریال بازدید کردند.

در لوکیشن این سریال واقع در کلانتری میدان دربند، علاوه‌بر سیروس مقدم کارگردان و الهام غفوری تهیه‌کننده، بازیگرانی چون امیر جعفری، هومن برق‌نورد، هدایت هاشمی، یوسف صیادی، علی صالحی و احمد مهرانفر به عنوان بازیگردان حضور داشتند. 

تاکنون 50 درصد تصویربرداری این سریال پرلوکیشن به انجام رسیده و با اتمام کار در میدان دربند، گروه امروز برای ادامه کار راهی دماوند می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای تصویربرداری در این منطقه به سر ببرند.

فرجی در این دیدار از کیفیت سریال بر اساس دو قسمتی که از آن دیده بود و سرعت عوامل در تولید آن تشکر و اعلام کرد، انتخاب این سریال یا "جنگ بازی"(ساخته مهدی کاوری) برای پخش در ایام نوروز به نظر کارشناسان شبکه اول بستگی دارد.

روز گذشته سکانس‌هایی از قسمت‌های چهارم و ششم این سریال تصویربرداری شدند.

این طنز اجتماعی توسط سروش صحت و امیر حسین صفایی نوشته شده و بازیگران دیگری چون ریما رامین فر، امیر حمیدزاده و بهاره رهنما نیز در آن حضور دارند.

عوامل این پروژه عبارتند از دستیاران کارگردان: علی صالحی و داود زادق آبادی، منشی صحنه: محسن بهاری، مدیر تصویر برداری: جمال شمس، صدابردار: فرشید احمدی و میثم کیامرثی، طراح گریم: مجید اسکندری، طراح لباس و صحنه: آرزو غفوری، مدیر تدارکات: سعید رضوی، عکاس: احمد رضا شجاعی.
 
در خلاصه داستان مجموعه "چک برگشتی" آمده  است: لطیف که تازه از زندان آزاد شده است، برای امرار معاش به دنبال شغل مناسبی می‌گردد و به هر کجا که می‌رود با در بسته رو به رو می‌شود تا اینکه ...
کد مطلب 1545697

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