به گزارش خبرنگار مهر، هر سال تلویزیون برای نوروز تدارک گسترده‌ای را می‌بیند که البته همه مجموعه‌ها با استقبال مخاطبان رو به رو نمی‌شود. نوروز 90 هم مجموعه تلویزیونی "پایتخت" تنها مجموعه‌ای بود که با استقبال مخاطبان روبه‌‌رو شد.

امسال اما هر شبکه دو گزینه برای پخش در نظر گرفته تا در نهایت یکی از آنها را برای پخش در ایام نوروز انتخاب کند. به همین دلیل رقابت تنگاتنگی میان کارگردانان شکل گرفته است. نکته جالب این است که روابط عمومی هر کدام از سریال‌ها در هنگام ارسال خبر به خبرگزاری‌ها و مطبوعات تاکید می‌کنند که مجموعه آنها قطعاً نوروز پخش می‌شود! البته هنوز مشخص نشده قرعه به نام کدام یک از مجموعه‌ها می‌افتد.

چک برگشتی/ شبکه یک

مجموعه تلویزیونی "چک برگشتی" به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی الهام غفوری برای شبکه یک تهیه می‌شود. در این مجموعه امیرجعفری، ریما رامین‌فر، هدایت هاشمی، هومن برق‌نورد، یوسف صیادی، علی صالحی، امیر حمیدزاده، احمد مهرانفر، بهاره رهنما، فریبا نادری، و... در آن بازی دارند.

امیرجعفری در این سریال نقش جوانی به ‌نام لطیف را دارد که به ‌تازگی از زندان آزاد شده‌است. او قصد دارد با فراموش کردن سو‌‌ء‌سابقه خود برای امرارمعاش شغل تازه‌ای دست و پا کند، ولی به ‌هر جا که می‌رود، به‌ خاطر سابقه منفی و خلافش کسی حاضر نمی‌شود به او کار دهد. او به هرجا که می‌رود، با در بسته روبه‌رو می‌شود. مشکلات او اما با ماجرای یک چک برگشتی دوبرابر می‌شود.

یکی از نکات جالب این سریال، حضور احمد مهرانفر، بازیگر نقش ارسطو در سریال پرمخاطب "پایتخت"، ساخته دیگر مقدم که نوروز 90 از شبکه یک روی آنتن رفت، در مقام بازیگردان پروژه است.

جنگ بازی / شبکه یک

مجموعه تلویزیونی "جنگ بازی" به کارگردانی احمد کاوری و تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی هم برای شبکه یک تهیه می‌شود. در این مجموعه اکبر عبدی، مجید صالحی، رضا ناجی، امیررضا دلاوری و... بازی می‌کنند.

داستان این مجموعه طنز درباره یک گروه تئاتر است که در ایام نوروز برای اجرای نمایش راهی جبهه‌های جنگ می‌شوند. این گروه قصد دارند اوقات خوشی را برای رزمندگان فراهم کنند، اما حوادث مختلف باعث می‌شود که آنها به مرور زمان اضطراب‌شان کم شود و با گذشت زمان به باورهای معنوی می‌رسند. این گروه در نهایت با روحیه معنوی به شهرشان برمی‌گردند.

کسی خوابه؟/ شبکه یک

مجموعه طنز ۳۰ قسمتی "کسی خوابه؟" به کارگردانی جواد رضویان و تهیه‌کنندگی فرهاد گلی‬ در شبکه یک تهیه می‌شود. در این مجموعه فتحعلی اویسی، سید جواد رضویان، ارژنگ امیر فضلی، نصرالله رادش، علی صادقی، نعیمه نظام‌دوست، لاله صبوری و یوسف صیادی به ایفای نقش می‌پردازند.

رضویان در این مجموعه به شوخی با معضلات اجتماعی و مسائل و مشکلات روز جامعه پرداخته است.‬

سیر و سرکه/ شبکه دو

مجموعه تلویزیونی "سیر و سرکه" به کارگردانی غلامرضا رمضانی و تهیه‌کنندگی ابراهیم زاهدی‌فر برای شبکه دو تهیه می‌شود. در این مجموعه بهرام شاه‌محمدلو، سوسن مقصودلو، سهیلا گلستانی، محمد بحری، گلچهره سجادیه، فرزانه نشاط و ابوالفضل شاه کرم بازی می‌کنند.

این مجموعه روایتگر داستان پیرزن روستائی است که به دعوت پسرش که در خارج از کشور زندگی می‌کند آماده سفر می‌شود.

سهمی برای دوست/ شبکه دو

مجموعه تلویزیونی "سهمی برای دوست" به کارگردانی مسعود اطیابی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید برای شبکه دو تهیه می‌شود. در این مجموعه اشکان خطیبی، علی سرابی، مهشاد مخبری، مهتاج نجومی، رضا فیض نوروزی و مسعود شاه محمدی به ایفای نقش پرداختند.

سریال "سهمی برای دوست" با مضمون طنز اجتماعی داستان دو برادر خوانده را به تصویر می‌کشد که وضعیت مالی مناسبی ندارند. این دو تصمیم می‌گیرند وارد مقوله بورس شوند و ورود این دو به عرصه بورس ماجراهایی را رقم می‌زند که آغاز داستان سریال است.

به سوی خوشبختی/ شبکه سه

مجموعه تلویزیونی "به سوی خوشبختی" به کارگردانی محسن یوسفی و تهیه‌کنندگی مجید مولایی تهیه می‌شود. در این مجموعه جواد عزتی، یوسف تیموری، بهاره افشاری، رضا فیض نوروزی، هایده حائری، خشایار راد، فرشید زارعی‌فر، علیرضا جعفری، زهره مجابی، مجید مشیری، سعید پیردوست، آیدین خطایی، رویا افشار، فتحعلی اویسی، سمانه پاکدل، عباس محبوب و مریم سرمدی بازی می‌کنند.

این مجموعه داستان دو برادر به نام سیامک با بازی یوسف تیموری و سعید با بازی جواد عزتی را بازگو می‌کند که هر یک از راهی متفاوت قصد ترقی و پیشرفت دارند. سیامک برای رسیدن به خوشبختی از انجام هیچ کاری فروگذار نیست.

او آدمی است که می‌کوشد با یک دختر دانشجو که خانواده پولداری دارد، ازدواج کند تا بتواند موقعیتش را تثبیت کند؛ اما برادرش سعید در یک مرکز پزشکی فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند خوشبختی را در جای دیگری جست‌وجو کند.

مسیر انحرافی/ شبکه سه

مجموعه تلویزیونی "مسیر انحرافی" به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه‌کنندگی سیدمحمد هاشمی اصل در شبکه سه تهیه می‌شود. پوریا پورسرخ، شقایق دهقان، فرزاد حسنی، بهنوش بختیاری، مجید واشقانی، سپند امیرسلیمانی، اکرم محمدی، نادر سلیمانی، عزت‌ا... مهرآوران، محمد شیری، ساعد هدایتی، علی کاظمی، پرستو گلستانی، مرجان سپهری، سحر ولدبیگی، نیما فلاح، رضا کریمی، مریم مقبلی، محبوب اوین، آزاده قوام و... کمند امیرسلیمانی در این سریال بازی دارند.

در خلاصه داستان این سریال 13 قسمتی آمده است: در یک جزیره ناشناخته، دانشمندی قصد دارد یکی از هواپیماهای ایرانی را که سرنشینان آن تعدادی از نخبگان هستند به‌سوی آنجا کشانده و با آزمایش‌های متعدد روی آنان به مقاصد خود دست یابد.

در این حین، هواپیمای مسافربری که از ایران به مقصد آفریقای جنوبی پرواز می‌کند، به شکل کاملاً اتفاقی در مسیر جزیره قرار می‌گیرد و دانشمند به خیال آنکه این همان هواپیمای مورد نظر است، با ایجاد اختلال در سیستم ناوبری هواپیما، باعث می‌شود هواپیما در جزیره سقوط کند. حالا افرادی به اشتباه در جریان آزمایش‌ها قرار می‌گیرند. آن‌ها جامعه‌ای کوچک تشکیل می‌دهند و تلاش می‌کنند در کنار یکدیگر راهی برای فرار از جزیره بیابند.

این مجموعه در رسانه‌ها با عنوان "لاست" ایرانی هم شناخته می‌شود اما ترکیب عوامل و پیشرفت پروژه تا به اینجا نشان از حال و هوای طنز این مجموعه با محوریت داستانی مشابه سریال پرمخاطب لاست دارد.

دختری به نام آهو/ شبکه تهران

مجموعه تلویزیونی "دختری به نام آهو" به کارگردانی قدرت‌الله صلح‌میرزایی و تهیه‌کنندگی علیرضا داوری و محمدحسین قره‌تپه‌ای برای شبکه تهران تهیه می‌شود.

بهزاد فراهانی، سیروس گرجستانی، مریم امیر جلالی، شهره لرستانی، فلورنظری، میرطاهر مظلومی، شهرام عبدلی، مهدی امینی‌خواه، مجید یاسر، مریم سلطانی، یلدا قشقایی، آزیتا ترکاشوند، حامد صلح‌میرزایی و پندار اکبری بازیگران این سریال هستند.

این مجموعه روایت زندگی خانواده آقا مرتضی است که پنج پسر دارد که چهار پسر او ازدواج کرده‌اند و پسر کوچک او وحید که تازه از سربازی آمده قرار است وارد اجتماع شود.

فراموشی/ شبکه تهران

مجموعه تلویزیونی "فراموشی" به کارگردانی سعید سلطانی و تهیه‌کنندگی حمیدرضا مهدوی هم برای شبکه تهران تهیه می‌شود. در این مجموعه محمد کاسبی، بروز ارجمند، رضا داودنژاد، مهران رجبی، سحر جعفری جوزانی، محمد مهدوی، آتیه جاوید، الناز حبیبی و... بازی کردند.

محمد کاسبی در این سریال طنز نقش مردی بازاری و ثروتمند به نام حاج نقی را دارد که به تنهایی در شهرستان روزگار می‌گذراند. او در آستانه نوروز، در انتظار دیدار فرزندانش است، امّا هرچه منتظر می‌ماند خبری از آنان نمی‌شود. به همین دلیل حاج نقی که دلتنگ و نگران فرزندانش است، تصمیم می‌گیرد راهی پایتخت شود تا دیداری با آنان تازه کند.

با وجود تلاش هم‌زمان تیم تهیه‌ و تولید این مجموعه‌ها هنوز تصمیم‌گیری نهایی بابت ترکیب مجموعه‌های نوروز 91 صورت نگرفته است. با قرار گرفتن هر کدام از این آثار در فهرست مجموعه‌های نوروزی امسال سایر آثار به گزینه‌های احتمالی پخش در ایام سال و حتی نوروز سال آینده منتقل می‌شوند. باید منتظر ماند و دید در هفته‌های باقی‌مانده به نوروز 91 کدام یک از این آثار موفق به جلب رضایت مدیران سیما خواهند شد.